Yuki Tsunoda is begonnen met de voorbereidingen op zijn eerste race als Red Bull-coureur. Hij zal zijn eerste race voor het topteam gaan rijden voor de ogen van zijn landgenoten in Suzuka. Tsunoda heeft er heel veel zin in, maar hij denkt niet dat de RB21 een grote uitdaging zal vormen.

Tsunoda werd vorige week aangewezen als de vervanger van Liam Lawson bij Red Bull. De Nieuw-Zeelander stelde enorm teleur in de eerste twee races van het seizoen, en daarom besloot Red Bull in te grijpen. Na vier seizoenen mag Tsunoda zich nu gaan bewijzen als teamgenoot van Max Verstappen. De druk zal enorm zijn, maar Tsunoda heeft er vooral heel erg veel zin in.

Droom van het podium

Voor het eerst sinds de aankondiging van Red Bull heeft Tsunoda van zich laten horen. Tijdens een evenement van Honda in Tokio sprak hij met de media: "Ik wil mijn verwachtingen niet te hoog stellen, maar natuurlijk wil ik graag op het podium staan in Suzuka. Ik denk echter niet dat het vanaf het begin goed zal gaan. Ik moet de auto eerst goed leren begrijpen en geleidelijk ontdekken hoe deze zich verhoudt tot die van Racing Bulls."

Uitdaging

Tsunoda weet dat het lastig zal worden in een volledig nieuwe omgeving. "Zodra ik me meer om mijn gemak voel en van de auto kan genieten, dan denk ik dat de resultaten snel zullen volgen. Als dat betekent dat ik straks op het podium sta, dan zou dat fantastisch zijn."

De RB21 lijkt een uitdaging te worden, maar Tsunoda ziet dat anders: "Op de simulator vond ik het geen uitdagende auto. Natuurlijk gedraagt hij zich op bepaalde vlakken anders, maar dat voelde verder niet zo vreemd. Ik wil er gewoon een auto van maken die anders is dan die van Max, zodat ik hem langzaam beter kan begrijpen."