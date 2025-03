Het team van Red Bull Racing lijkt iets bijzonders in petto te hebben voor de aanstaande Japanse Grand Prix. Het heeft er alle schijn van dat ze op het circuit van Suzuka aan de start zullen verschijnen in een bijzondere livery. Op sociale media hinten ze nu op iets bijzonders.

De Japanse Grand Prix zal voor Red Bull bijzonder gaan worden. Het wordt de laatste keer dat ze in het land rijden met krachtbronnen van Honda én ze hebben dit jaar een Japanse coureur in de auto zitten. Afgelopen week maakten ze immers bekend dat Yuki Tsunoda zal instappen als vervanger van de tegenvallende Liam Lawson. Het wordt dus een bijzonder weekend, en het lijkt er sterk op dat het nog bijzonderder gaat worden.

Witte livery

Afgelopen week lekte immers uit dat Red Bull waarschijnlijk met een speciale livery gaat rijden. Het lijkt te gaan om een soort eerbetoon aan motorpartner Honda. De Japanners waren tot en met 2021 de motorleverancier, maar bleven daarna wel de krachtbronnen bouwen. Volgens de geruchten zal Red Bull gaan rijden met een witte livery, vergelijkbaar met de kleurstelling waarmee het team in 2021 in Turkije reed. Dat was toen ook een eerbetoon aan Honda.

Coming soon

Red Bull heeft zelf nog niets officieels gedeeld over een mogelijke nieuwe livery. De Oostenrijkse renstal heeft hun profielfoto op sociale media wel aangepast naar een wit logo. Daarnaast hebben ze hun teamnaam ook in het Japans op hun accounts toegevoegd. Vandaag deelde het team een grote hint naar een speciale kleurstelling. Op de sociale kanalen delen ze een bijzondere foto van een garage. De garage is wit van kleur, en het Red Bull-logo is groot te zien. In het Japans staat de teamnaam op de gevel, en in de bijgevoegde tekst staat 'coming soon' en een Japanse vlag.