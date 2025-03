Het lijkt erop dat het team van Red Bull Racing in Japan aan de start zal verschijnen met een speciale livery. Voor het laatst gaan ze in Japan een soort thuisrace rijden met Honda-krachtbronnen. Het lijkt er sterk op dat ze de Japanse fabrikant gaan eren met een speciale kleurstelling.

Honda stopte eind 2021 officieel als motorleverancier van Red Bull. De Japanner bleven in de jaren daarna nog wel de motoren voor Red Bull bouwen, en de banden werden ook aangetrokken. De logo's van Honda zijn weer te zien op de wagens, en Red Bull wordt ook vaak betrokken bij sponsoractiviteiten van Honda. Na dit jaar komt de samenwerking helemaal ten einde, aangezien Honda in zee gaat met Aston Martin.

Eerbetoon voor Honda

Bij Red Bull zijn ze Honda dankbaar voor de goede samenwerking. Het lijkt er dan ook sterk op dat Red Bull in Suzuka met een speciale livery gaat rijden. Volgens PlanetF1 verschijnt het team in Japan aan de start met een unieke kleurstelling waarmee ze Honda gaan eren, de livery zal waarschijnlijk lijken op de Honda-livery uit 2021. In dat jaar reed Red Bull in Turkije met een witte livery als een soort bedankje voor de samenwerking met Honda.

Speciaal weekend

Nu lijkt het erop dat de RB21 ook in het wit zal worden gehuld voor de Japanse Grand Prix. Volgens PlanetF1 zal deze livery voor de start van het raceweekend worden onthuld. Het wordt hoe dan ook een speciaal weekend, want in Suzuka maakt Yuki Tsunoda zijn debuut als Red Bull-coureur. Hij vervangt Liam Lawson bij het team, die op zijn beurt is teruggezet naar het zusterteam van Racing Bulls. De Italiaanse renstal rijdt dit jaar al rond met een prachtige witte kleurstelling. De kans is dus groot dat de Red Bulls heel erg gaan lijken op de bolides van het zusterteam.