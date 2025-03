Yuki Tsunoda heeft zich gemeld op de Red Bull-fabriek in Milton Keynes voor zijn eerste werkdag. De Japanner werd deze week aangekondigd als de vervanger van Liam Lawson, en hij is direct begonnen met zijn voorbereiding. Hij heeft zijn stoeltje alvast gepast.

Het team van Red Bull Racing verkeerde deze week in een soort crisisstemming. Na de tegenvallende start van het seizoen trok Max Verstappen aan de bel. Hij stelde dat Red Bull momenteel het vierde team is, en er werd een soort crisisoverleg ingepland. Terwijl dit alles speelde, gingen er ook veel geruchten rond over het tweede zitje bij het team. Liam Lawson werd na teleurstellende resultaten aan de kant geschoven.

Direct aan de bak

Lawsons zitje wordt vanaf de Japanse Grand Prix ingenomen door Yuki Tsunoda. De Japanner mag na vier jaar voor Red Bulls zusterteam te hebben gereden, eindelijk beginnen aan het echte werk. Bij Red Bull wordt hij de teamgenoot van Max Verstappen, en aangezien de race in Suzuka over anderhalve week op het programma staat, moet hij aan de bak. Hij heeft zijn zitje bij Red Bull Racing dan ook gepast.

Seat fit

Red Bull deelt de eerste beelden van deze zogenaamde seat fit. Op Instagram is te zien hoe Tsunoda met een grote lach op zijn gezicht voor het eerst in de RB21 gaat zitten. Grijnzend stelt hij dat hij het trappetje nodig heeft, ook tijdens de raceweekenden. Hij maakt zich daarna meer comfortabel in de auto, en er is te zien hoe hij praat met zijn nieuwe monteurs. Voor Tsunoda wordt het een haastklusje om te wennen aan zijn nieuwe omgeving, over een week worden immers de eerste vrije trainingen in Suzuka verreden.

Voor Tsunoda is het niet zijn eerste kennismaking met een bolide van Red Bull. Eind vorig jaar werkte hij vlak na de Grand Prix van Abu Dhabi de post season test af. Op het circuit van Yas Marina liet hij volgens Red Bull goede dingen zien.