In China werden de teams afgelopen weekend geconfronteerd met strengere controles voor de achtervleugels. Het zorgde voor speculatie, en een aantal teams gaven aan dat ze iets moesten aanpassen. Volgens de FIA gaat het om vier of vijf teams die in moest grijpen.

De FIA kondigde begin dit jaar aan dat ze strenger gaan controleren op het gebied van flexiwings. Sinds de Australische Grand Prix wordt er streng gekeken naar de achtervleugels, en vanaf de Spaanse Grand Prix zijn ook de voorvleugels aan de beurt. Na afloop van de race in Australië kondigde de FIA aan dat ze nog strenger naar de achtervleugels gingen kijken. Ze wilden klachten voor zijn, en pasten de marges aan.

Vier of vijf teams

De teams van Alpine en Haas gaven openlijk aan dat ze moesten ingrijpen. Bij McLaren ontkenden ze dat ze iets te maken hadden met deze regelwijziging. FIA-kopstuk Nikolas Tombazis stelt dat er veel teams werden getroffen door de gewijzigde regels. Bij Motorsport-Total kwam hij met een verklaring: "Ik hoop dat het deze keer genoeg is. Volgens mij moesten vier of vijf teams veranderingen doorvoeren." De cameratesten zijn in ieder geval een blijvertje: "We blijven camera's gebruiken, gewoon voor de veiligheid."

Combinatie van tests

Volgens Tombazis wordt er niet alleen gekeken naar de dingen die te zien zijn op de beelden van de camera's. Deze camera's worden op de auto's gemonteerd en filmen de achtervleugels. Hierdoor is te zien of ze doorbuigen, volgens Tombazis wordt er daarna ook naar andere zaken gekeken: "We gebruiken de resultaten van de tests met ballast en combineren deze met de cameragegevens. Op deze manier kunnen we helemaal niets over het hoofd zien. Aan alleen de camerabeelden hebben we niet genoeg."

Waakzaam blijven

De FIA is volgens Tombazis op dit moment heel erg tevreden met de aanpak. Dat is volgens hem geen borstklopperij: "Dat is niet arrogant bedoeld. De teams proberen nog steeds het maximale uit hun auto's te halen. Tegelijkertijd moeten we wel waakzaam blijven. We gaan als volgt te werk: een auto die de test van de FIA doorstaat is in principe legaal, tenzij er verborgen mechanismen zijn, gebaseerd op ongebruikelijke omstandigheden. Denk aan bijvoorbeeld een wisselende temperatuur. Als dat het geval is, dan grijpen we in."