Max Verstappen heeft zijn speciale helm voor de Japanse Grand Prix gedeeld met de buitenwereld. De Red Bull-coureur zal deze helm gebruiken tijdens het raceweekend op het circuit van Suzuka. Aangezien Red Bull nog steeds samenwerkt met Honda, is het niet vreemd dat hij hier met een speciale helm gaat rijden.

Verstappen is redelijk begonnen aan het nieuwe seizoen. In Australië kwam hij als tweede over de streep in een spannende regenrace, en in China eindigde hij ook in de top drie in de sprintrace. In de Grand Prix moet hij genoegen nemen met de vierde plaats, en na afloop werd duidelijk dat alle alarmbellen waren afgegaan bij Red Bull. De prestaties moeten beter, en daarom staat er deze week ook een soort crisisoverleg op het programma.

Wit en rood

Verstappen zal in Japan gaan rijden met een vrijwel volledig witte helm. Zijn eigen helmdesign blijft echter zichtbaar via een aantal lijnen. Naast de rode lijnen is de helm dus vrijwel helemaal wit. De karakteristieke leeuw is nog steeds duidelijk zichtbaar op de bovenzijde. De rode en de witte kleuren komen tevens terug in de vlag van Japan, en daarmee geeft hij dus een mooi eerbetoon aan het thuisland van Red Bulls partner Honda.

Bloesem

Op de achterzijde van de helm zijn Sakura-blaadjes te zien. In het Nederlands is dit ook wel bekend als bloesem, en dit is tijdens de raceweekenden in Japan altijd duidelijk te zien. De bloemen zijn echter niet roze, maar rood en wit, waarmee het past bij de stijl van de helm van Verstappen. Voor de regerend wereldkampioen is het zijn eerste speciale helmontwerp van het seizoen. Hij zal in Japan veelvuldig in de schijnwerpers staan, en dat komt niet alleen door zijn helm. Hij heeft vanaf dat raceweekend namelijk ook een nieuwe teamgenoot in de vorm van Yuki Tsunoda. Hij vervangt de tegenvallende Liam Lawson.