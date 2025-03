De Formule 1-teams kijken niet alleen naar de huidige wereld, ze focussen zich ook op de toekomst. Het team van Ferrari beschikt over een uitgebreid opleidingsprogramma. De Italiaanse renstal heeft nu een talentvolle 13-jarige Britse karter vastgelegd.

Veel teams doen er alles aan om zoveel mogelijk jonge talenten binnenboord te halen. Hierdoor kunnen ze in de toekomst anticiperen op mogelijke rijderswissels. Ferrari beschikt over een sterk opleidingsprogramma en dat leverde ze al een aantal goede coureurs op. Onder meer Charles Leclerc en Mick Schumacher belandde via deze weg in de Formule 1. Oliver Bearman maakte vorig jaar als Ferrari-talent zijn debuut in de Formule 1, en hij rijdt dit jaar voor Haas.

Sterk in de karts

Ferrari heeft nu een nieuw Brits talent gecontracteerd. De Italiaanse renstal heeft aangekondigd dat ze de dertienjarige Noah Baglin hebben vastgelegd. De op 21 maart 2012 geboren Brit debuteerde op zijn zesde in de karts, en wist al snel zijn eerste titel te winnen. In 2022 won hij een Brits kampioenschap en eindigde hij op het podium bij de IAME World Finals in Le Mans. In 2023 stapte hij over naar Italië, waar hij ook snel succesvol was. Hij finishte als de beste rookie in de European OKJ-klasse, en hij voerde de FIA Karting Ranking aan.

Grote talenten

Baglin is nu het zesde lid van de Ferrari Driver Academy. De Brit is veruit het jongste lid van het talentteam. Naast Baglin maken ook de bekendere namen Dino Beganovic, Rafael Camara en Tuukka Taponen deel uit van het opleidingsteam. Ook de Nederlandse Maya Weug en de Braziliaanse Aurelia Nobels onderdeel uit van de academy. Nobels en Weug rijden in de F1 Academy. Weug rijdt in dat kampioenschap rond in de kleuren van Ferrari. Baglin hoeft nu nog niet te denken aan grote klassen, zal voorlopig in de karts blijven rijden met de steun van Ferrari.