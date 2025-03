Het team van McLaren is op een perfecte manier aan het seizoen begonnen. Ze wonnen de races in Australië en China, en ze worden door veel mensen als de topfavorieten voor de wereldtitel gezien. Zak Brown is trots en onthult wat het geheime wapen van McLaren is.

Lando Norris bezorgde McLaren anderhalve week geleden een geweldige start van het seizoen. In Australië hield hij het hoofd koel in de regen en kwam hij als winnaar over de streep. Afgelopen weekend werd het nog mooier voor McLaren, en schreef Oscar Piastri de Chinese Grand Prix op zijn naam. Norris kwam als tweede over de streep, waardoor de papajakleurige renstal het eerste 1-2tje van het seizoen mocht vieren.

Geheime wapen

Veel mensen vragen zich af waarom McLaren momenteel zo sterk presteert. De vraag is wat het geheim is, en CEO Zak Brown reageerde lachend bij Sky Sports toen hij de Chinese Grand Prix analyseerde: "Het was zeker niet makkelijk, zoals het er op papier uitzag. Het team heeft geweldig werk geleverd met de strategie. Ik denk dat we opnieuw hebben laten zien dat we het beste rijdersduo van de Formule 1 hebben. En ons echte geheime wapen zit links van me, Andrea Stella is de beste teambaas in de Formule 1."

Blijven concentreren op het einddoel

Brown stelt dat al deze positieve zaken voor een soort magische cocktail hebben gezorgd. De Amerikaan is razend trots op zijn team, en hij wijst naar alle positieve aspecten van zijn team: "Als je dat allemaal samenvoegt, met al het geweldige werk dat de mannen en vrouwen hebben geleverd bij McLaren, in het MTC (McLaren Technology Centre, red.) en hier op de circuits... We behalen geweldige resultaten, maar je zou wel moeten zien dat het allemaal vrij dicht bij elkaar zit, dus we moeten ons wel blijven concentreren."