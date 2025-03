Andrea Kimi Antonelli kwam ook in zijn tweede raceweekend in de Formule 1 goed voor de dag. De Italiaanse Mercedes-coureur werd uiteindelijk als zesde geklasseerd in China. Het was een puike prestatie, zeker aangezien hij rondreed met een beschadigde auto. Antonelli had dat zelf niet opgemerkt.

De 18-jarige Antonelli is bezig met een sterk begin van zijn Formule 1-loopbaan. Hij reed vorige week een geweldige inhaalrace in Australië, en ook in China kwam hij goed voor de dag. Hij moest de hele race vechten voor zijn positie, maar een finish in de top tien leek op geen enkel moment in gevaar te komen. Na de diskwalificaties van Ferrari-coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc werd hij als zesde geklasseerd.

Zware race

Het was een knappe prestatie, ook omdat Antonelli rondreed met een beschadigde vloer. De Italiaan keek koeltjes terug op zijn race in gesprek met Motorsport.com: "Het was om eerlijk te zijn een vrij zware race. Ik had de hele race moeite met de achterbanden, wat opvallend is omdat we gisteren in de sprintrace juist met het tegenovergestelde te maken hadden. Toen zat de beperking aan de voorkant van de auto."

Leclerc

Mercedes liet Antonelli na de race weten dat zijn vloer tijdens de race beschadigd was geraakt. Daar had hij zelf geen weet van: "Vanaf de eerste ronde voelde ik dat er wat geks aan de hand was. Blijkbaar had het team me vertelde dat er schade was aan de vloer. Als ik eraan terugdenk, dan denk ik wel te weten waar die schade vandaan is gekomen. Op het moment dat Charles Leclerc een gedeelte van zijn vleugel verloor, raakte ik dat onderdeel met de vloer. Ik weet dat ik er overheen reed, maar ik dacht op dat moment helemaal niet dat ik schade had. Maar het is duidelijk dat ik het daarna moeilijk had."