Het hing al eventjes in de lucht, maar Red Bull heeft besloten om Liam Lawson aan de kant te schuiven. Al na twee races is de Nieuw-Zeelander te licht bevonden. Vanaf de Japanse Grand Prix zal hij worden vervangen door Yuki Tsunoda, die dus voor de ogen van zijn landgenoten zijn Red Bull-debuut gaat maken. Lawson keert terug bij Racing Bulls.

Lawson kende een lastige start van het seizoen. In Australië en China kwam hij in de kwalificaties niet door Q1, en in beide races startte hij vanuit de pitlane. In China beleefde hij een rampzalig weekend waar hij zelfs de langzaamste tijd noteerde in de kwalificatie. In de race wist hij zich amper door het verkeer naar voren te werken, waarna er geruchten rondgingen over een mogelijke rijderswissel. Op de dinsdag na de race werd duidelijk dat Red Bull de knoop had doorgehakt.

Promotie

Red Bull heeft dat nu officieel bekendgemaakt. Vanaf de Japanse Grand Prix van afgelopen weekend zal Lawson worden vervangen door Yuki Tsunoda. Hij hoopte eind vorig jaar al op promotie, maar Red Bull maakte toen een andere keuze. Hij mocht toen wel de post season test voor de Oostenrijkse renstal afwerken. Nu mag Tsunoda het gaan laten zien, zijn thuisrace wordt ook zijn Red Bull-debuut.

Sterke start Tsunoda

Tsunoda is sterk aan het seizoen begonnen. In Australië en Japan maakte hij een goede indruk, maar liep hij punten mis door tactische fouten. In China pakte hij wel punten door in de sprintrace op de zesde plaats over de finish te komen. Bij Red Bull heerst er momenteel een soort crisissfeer. De tegenvallende resultaten zorgen ervoor dat er deze week een speciale vergadering op de planning staat op de fabriek in Milton Keynes. Het was de verwachting dat hier ook de toekomst van Lawson zou worden besproken, maar die keuze is nu dus al gemaakt.