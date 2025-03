Jack Doohan kent geen vlekkeloze start van het seizoen. De Australiër staat onder enorme druk, en kende in China een rommelig weekend. Hij scoorde geen WK-punten, maar hij verzamelde afgelopen weekend wel een vrachtlading aan strafpunten. De Alpine-coureur moet opletten.

Doohan staat al sinds het begin van het jaar onder enorme druk bij Alpine. Zijn werkgever trok Franco Colapinto aan als reservecoureur, en dat zorgde voor veel geruchten. De Argentijn staat er goed op bij Alpine, en volgens de geruchten gaat hij vroeg of laat Doohan vervangen bij het team. De Australische coureur staat dus onder enorme druk, en hij vliegt elke race aan alsof het zijn laatste is.

Vier strafpunten

Dat deed hij afgelopen weekend ook in China. Hij was echter te enthousiast, want het leverde hem veel problemen op. In de sprintrace had hij een incident met Gabriel Bortoleto in de slotfase, en de stewards waren van mening dat dit zijn schuld was. Het leverde hem een tijdstraf en twee strafpunten op. Eén dag later ging hij weer de mist in in de Grand Prix. Hij forceerde Isack Hadjar van de baan, en ook dat was tegen de regels. De stewards kozen voor dezelfde straffen, en Doohan kreeg weer een tijdstraf en twee strafpunten.

Regels doornemen

Doohan werd uiteindelijk als dertiende geklasseerd, en dat leverde hem geen punten op. Hij is nog steeds puntloos, maar als het op strafpunten aankomt staat hij op vier. Een coureur wordt geschorst als hij over een periode van twaalf maanden twaalf strafpunten heeft verzameld. Doohans strafpunten vervallen pas volgend jaar, dus hij moet wel gaan opletten. Opvallend genoeg vonden beide incidenten plaats in bocht 14. Doohan haalde na de race zijn schouders op over de incidenten in gesprek met Motorsport.com: "Ik moet mezelf herpakken en de voorschriften goed bekijken, zodat ik niet meer tegen problemen aanloop."