Max Verstappen reed afgelopen weekend een redelijk kleurloze Chinese Grand Prix. Hij kwam als vierde over de streep, nadat hij vrijwel de hele race onzichtbaar was geweest. In de slotfase werd Verstappen echter steeds sneller, en dat vindt Martin Brundle nogal verwarrend.

Verstappen startte de race op de vierde plaats, maar viel bij de start terug naar de zesde positie. Hij bleef lang rondrijden op deze positie, en pas in de slotfase wist hij de snelheid echt te vinden. Hij profiteerde van een pitstop van Lewis Hamilton, en hij haalde daarna de Ferrari van Charles Leclerc in. Hij kwam als vierde over de streep, en hij stelde zelf dat hij pas aan het einde van de race begon te vliegen.

Verwarring

Verstappen koos voor een eenstopper, en hij was zeker niet de enige die dat deed. Martin Brundle zag Verstappen toen pas in beeld komen, zo legt de oud-coureur uit in zijn column voor Sky Sports: "Op dat moment herinnerden we ons dat Verstappen ook mee deed aan de race, want hij begon wat grip te vinden. Dat gebeurde op de een of andere manier, met minder brandstof of gewoon door de omstandigheden op de baan, en waarschijnlijk zelfs het beseft dat hij niet meer op de banden hoefde te letten. Het stelde hem in staat de Ferrari's in te halen. Max reed zijn snelste rondetijd in de laatste ronde. Dat was een beetje verwarrend."

Diskwalificatie Hamilton

Verstappen kreeg een positie cadeau door de pitstop van Hamilton. Brundle zag dit als een soort sleutelmoment van de race, en hij wijst ook naar de diskwalificatie van de Brit: "Hamilton maakte een pitstop, omdat er niet veel te verliezen was, behalve dat hij terugviel achter Verstappen, maar op veel betere banden. Lewis zou vervolgens hard pushen tot het einde van de race, een factor die mogelijk heeft bijdragen aan zijn uiteindelijke diskwalificatie."