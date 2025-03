Het team van Mercedes is goed aan het seizoen begonnen. De Duitse renstal staat er goed voor, en heeft de beste seizoenstart sinds 2021 achter de rug. Teambaas Toto Wolff staat vol achter zijn team, maar toch zal hij niet aanwezig zijn bij de aankomende Japanse Grand Prix.

De Formule 1-kalender is dit jaar overvol. Er staan 24 Grand Prix-weekenden op het programma, en er worden ook meerdere sprintraces verreden. Deze overvolle kalender zorgt al jaren voor klachten, want de werkdruk ligt heel erg hoog bij de coureurs en de teammedewerkers. Normaal gesproken zijn de kopstukken van het team er altijd bij, maar bij Mercedes is dat niet het geval.

Afwezig

Mercedes-teambaas Toto Wolff slaat al jaren al een paar races over. De Oostenrijker heeft al besloten welke race hij dit jaar overslaat, en die Grand Prix staat voor de deur. In China werd hij gevraagd of hij gaat afreizen naar Japan: "Nee." Vorig jaar was het ook de bedoeling dat hij niet aanwezig zou zijn tijdens het raceweekend in Suzuka. Toen kwam er echter iets tussen waardoor hij wel afreisde naar het Japanse circuit. Dit jaar is het een ander geval, en zal hij niet gaan afreizen naar de race.

Wolff wijst vervanger aan

Wolff heeft wel iemand aangewezen die zijn taken zal waarnemen in Japan. De Oostenrijker heeft voor hoofd communicatie Bradley Lord gekozen, die wel vaker acteert als de vervanger van de teambaas op locatie. Wolff heeft heel erg veel vertrouwen in zijn communicatie kopstuk: "Bradley zal in Suzuka als teamvertegenwoordiger dienen. Hij is beter met de camera dan ik! Maar nee, het is puur toeval dat ik nu weer de Japanse Grand Prix ga missen. Dat komt niet door de jetlag of zo." De race staat over anderhalve week op het programma en wordt in het eerste weekend van april verreden.