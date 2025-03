Het team van Mercedes is goed aan het seizoen begonnen. In de eerste twee races stonden ze twee keer op het podium, en ze staan op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Teambaas Toto Wolff is trots, en hij hoopt met McLaren te kunnen vechten.

Alle aandacht gaat momenteel uit naar McLaren en Red Bull. McLaren staat in de schijnwerpers door hun ijzersterke prestaties, terwijl Red Bull opvalt door hun tegenvallende prestaties. In de schaduw van deze twee teams doet het team van Mercedes het goed. George Russell stond al twee keer op het podium, en debutant Andrea Kimi Antonelli maakt ook een goede indruk. Mercedes mag trots zijn, want het is hun beste seizoenstart sinds 2021.

Kleine verschillen

Bij Mercedes zijn ze heel erg tevreden met de huidige situatie. Teambaas Toto Wolff is lovend over zijn coureurs, en hij heeft het gevoel dat er meer in het vat zit. In China sprak hij zich na de race uit bij de Duitse tak van Sky Sports: "Hier in Shanghai liep McLaren misschien twee tiende per ronde op ons uit. Gezien het feit dat onze vrijdag helemaal niet werkte, valt dat eigenlijk best wel mee. Twee of drie tienden kunnen we best goed maken."

Realistisch blijven

Wolff blijft wel realistisch. Hij wil meer, maar hij weet ook dat er momenteel één team aan het heersen is. McLaren heeft een grote voorsprong, en Wolff weet dat er waarschijnlijk weinig gaat veranderen: "Over het algemeen is het een goede start van het seizoen geweest. De ambitie is om te winnen, maar we hebben het gevoel dat we daar direct recht op hebben. De auto is op dit moment niet zo snel als de McLaren, maar het team werkt hard om dat gat te dichten. Voorlopig gaan we ons pakket maximaliseren. Het is bemoedigend om al twee keer op het podium te hebben gestaan."