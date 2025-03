Max Verstappen sloeg afgelopen weekend alarm in China. Hij maakte zich zorgen over Red Bull Racing, en stelde zelfs dat ze op dit moment het vierde team op de grid zijn. Christian Horner heeft deze woorden van zijn stercoureur ook gelezen, en hij stelt dat hij zich hier deels in kan vinden.

De problemen bij Red Bull zijn groot. Ze willen dit jaar weer winnen, maar vooralsnog moeten ze veel terrein toegeven op McLaren. De Britse renstal is overduidelijk een maatje te groot, maar volgens Verstappen gaat het nog slechter dan gedacht. Hij stelde namelijk dat Red Bull momenteel het vierde team is, waarmee hij dus suggereerde dat ook Ferrari en Mercedes sneller zijn. Bij Red Bull nemen ze zijn klachten serieus, en deze week staat er een crisisoverleg op de fabriek op de planning.

Horner begrijpt Verstappen

Na afloop van de Chinese Grand Prix werd Red Bull-teambaas Christian Horner geconfronteerd met de harde woorden van Verstappen. Hij laat aan de internationale media weten dat hij zich hier deels in kan vinden: "Het hangt allemaal af van de dag waarover je het hebt. Hij heeft vandaag tijdens de race één Ferrari ingehaald. McLaren is echt de benchmark, ze hebben de eerste twee races gewonnen. Die moeten we verslaan."

Verstappen werkt harder dan ooit

Volgens Horner doen ze er bij Red Bull alles aan om stappen te zetten in de juiste richting. De Britse teambaas stelt dat Verstappen dit ook doorheeft, en dat de regerend wereldkampioen momenteel zeer goed werk levert. Horner probeert uit te leggen wat er aan de hand is: "We werken heel erg hard als team. En Max werkt harder dan ik ooit heb gezien als het gaat om het leveren van inspanningen en het geven van aanwijzingen over wat hij nodig heeft van de wagen om die ontbrekende snelheid te vinden."