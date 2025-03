Het team van Red Bull is niet op de best mogelijke manier aan het nieuwe seizoen begonnen. De Oostenrijkse renstal heeft een flinke achterstand op McLaren, en het lijkt er niet op dat ze dit jaar om de titel kunnen vechten. Teambaas Christian Horner heeft de constructeurstitel echter nog niet uit zijn hoofd gezet.

Het nieuwe Formule 1-seizoen is nog maar twee races oud, maar de onderlinge verschillen zijn duidelijk. Het team van McLaren is oppermachtig, terwijl de andere topteams, Mercedes, Ferrari en Red Bull daarachter rondrijden. Bij Red Bull zijn ze niet tevreden, en later deze week staat er een crisisoverleg op het programma. De Oostenrijkse renstal staat momenteel op de derde plaats in het constructeurskampioenschap met 36 WK-punten. Kampioenschapsleider McLaren heeft 78 WK-punten.

Titeldroom

Bij Red Bull is men afhankelijk van Max Verstappen. Zijn teamgenoot Liam Lawson heeft nog geen punten gescoord, en hij staat enorm onder druk. Red Bull-teambaas Christian Horner kreeg in gesprek met de internationale media de vraag of ze nu al een streep kunnen zetten door de constructeurstitel: "Zeg nooit nooit. Wat McLaren vorig jaar heeft bewezen aan iedereen is dat je een moeilijke start van het jaar kan hebben, maar toch zeer competitief kan zijn."

Druk op Lawson

Horner benadrukt dat het belangrijk is dat Lawson ook gaat scoren. Hij zet de Nieuw-Zeelander verder onder druk: "We staan acht punten achter op Lando in het rijderskampioenschap. Het constructeurskampioenschap is een heel moeilijke opgave en we moeten aanzienlijke vooruitgang boeken met de auto om daar ook maar de strijd aan te kunnen gaan. En je moet twee wagens hebben die punten scoren."

2024

Volgens Horner was dit één van de redenen dat Red Bull vorig jaar de titelstrijd verloor. Hij legt het uit: "Dat heeft ons vorig jaar duidelijk veel pijn gedaan in de strijd om de titel bij de constructeurs, dus we moeten daar twee wagens hebben. En zelfs om mee te doen voor de rijderstitel moet je een andere wagen in het spel hebben. Het is dus van groot belang voor het team om ervoor te zorgen dat beide coureurs zo ver mogelijk vooraan rijden."