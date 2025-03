Het team van Red Bull Racing heeft een lastige start van het seizoen achter de rug. De ontevredenheid is groot, en later deze week staat er een crisisoverleg op het programma. Ralf Schumacher sluit niet uit dat Max Verstappen het team gaat verlaten.

Red Bull heeft een grote achterstand op McLaren. Verstappen wist er in Australië en China nog wel het beste van te maken, maar hij was niet tevreden. Hij stelde tijdens het weekend al dat Red Bull momenteel het vierde team is, en dat hij snel verbetering wil zien van zijn werkgever. Bij Red Bull waren ze het met hem eens, en werd duidelijk dat er later deze week een crisisoverleg zal worden gehouden op de fabriek. Ook Verstappen zal hierbij aanwezig zijn.

Ongeduldige Verstappen

Het is duidelijk dat Verstappen niet blij is met de huidige stand van zaken bij Red Bull. Ook oud-coureur Ralf Schumacher is dat opgevallen. De Duitser legt in een interview met F1-Insider uit dat hij in China een verhit gesprek tussen teambaas Christian Horner en technisch directeur Pierre Waché had gezien in de paddock. Hij kijkt vooruit op de crisisvergadering van Red Bull: "Ik zou er niet bij willen zijn om te zien wat er later in de vergadering gebeurt. Max is ongeduldig, en terecht."

Gesprekken met andere teams

Schumacher gaat ervan uit dat er op de achtergrond meer kan spelen. De Duitse oud-coureur en analist wil een overstap van Verstappen naar een ander team niet uitsluiten. Hij denkt dat er al waarschijnlijk al gesprekken worden gevoerd: "Het zou mij niets verbazen als er op de achtergrond al onderhandelingen gaande zijn met andere teams. We moeten afwachten wat er volgend jaar gebeurt, want dan komen er compleet nieuwe auto's en nieuwe motoren. En op dit moment begrijpen ze het concept van Adrian Newey nog niet eens."