Het team van Ferrari verliet China met een slecht gevoel. Beide auto's werden gediskwalificeerd na afloop van de race, terwijl ze ook boos waren op de FOM. De Formule 1 heeft nu hun excuses aangeboden aan Ferrari en ze beloven beterschap.

Na afloop van de Chinese Grand Prix moest Ferrari zich twee keer melden bij de stewards. Beide auto's bleken namelijk niet te voldoen aan de technische regels. De bodemplaat van de wagen van Lewis Hamilton was te ver afgesleten, terwijl de auto van Charles Leclerc te licht was. Ferrari legde zich neer bij de diskwalificatie, en ze gaven toe dat ze de fout in waren gegaan bij beide bolides.

Woede bij Ferrari

Na afloop van de race op het Shanghai International Circuit waren ze bij Ferrari boos op de FOM. Dit kwam door de manier waarop het radioverkeer van Lewis Hamilton naar buiten werd gebracht. Tijdens de race leek het net alsof Hamilton een teamorder negeerde, en dat hij zelf besliste wanneer hij Leclerc erlangs zou laten. In werkelijkheid had Hamilton zelf aangegeven dat Leclerc hem mocht inhalen, maar dit werd niet duidelijk tijdens de TV-uitzending. Teambaas Frédéric Vasseur was woest, en hij eiste opheldering van de Formule 1.

FOM gaat door het stof

Die opheldering heeft hij ook gekregen. De FOM deelde namelijk een statement over deze zaak waarin ze hun excuses aanbieden aan Ferrari en Vasseur. In het statement steken ze de hand in eigen boezem: "Het was absoluut niet de bedoeling om een misleidende teamradio van Ferrari uit te zenden." De Formule 1 legt daarna uit hoe dit kon gebeuren: "Door andere situatie die zich tijdens de race ontwikkelden, werd het bericht van Lewis niet afgespeeld. Dit was niet opzettelijk." Het is niet duidelijk of Ferrari het excuus heeft geaccepteerd, en of de FOM in de toekomst dit soort zaken anders gaat aanpakken.