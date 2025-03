Het team van Ferrari kende een rampzalig weekend in China. Beide auto's werden gediskwalificeerd, maar er waren nog meer problemen. Charles Leclerc is van mening dat Ferrari moet werken aan hun performance in de kwalificaties, want anders wordt het lastig om races te winnen.

Ferrari had het niet makkelijk op het Shanghai International Circuit. Op vrijdag zorgde Lewis Hamilton nog wel voor een daverende verrassing door de sprintpole te pakken. In de sprintrace hield hij de koppositie in handen, en boekte hij zin eerste succes in het scharlakenrood. In de gewone kwalificatie ging het echter niet naar wens, en bleef Ferrari verder achter. In de race ging het redelijk, maar werden beide auto's na afloop gediskwalificeerd.

Het grote probleem

Ferrari-coureur Charles Leclerc is van mening dat zijn team op één punt snel verbeteringen moet doorvoeren. De Monegask is daar eerlijk over tegenover Motorsport.com: "Het probleem is dat we te veel kwalificatiesnelheid missen. Lewis heeft het geweldig gedaan in de sprintkwalificatie, maar ik denk dat hij een klein beetje onze auto oversteeg. In de kwalificatie zagen we onze ware performance en dat is dus waar we staan als het gaat om de korte runs."

Lastig om races te winnen

Leclerc wil dat Ferrari hier serieus werk van gaat maken. Hij vindt dat er anders helemaal niets gaat gebeuren bij het team, want hierdoor blijven ze stilstaan en kunnen ze het verschil niet maken. "Als we dit blijven doen, dan wordt het voor ons heel erg lastig om races te kunnen winnen. McLaren is namelijk veel sneller in die korte runs en in de lange runs zijn ze gelijkwaardig aan ons. Als we drie of vier plaatsen achter hen starten, dan is het echt game over. We moeten die korte run dus zien te verbeteren."

2024

De vraag is of deze situatie te vergelijken is met vorig jaar. Leclerc geeft dan ook antwoord op deze vraag: "Het klopt dat de trend sinds iets van anderhalf jaar compleet het tegenovergestelde is van de jaren daarvoor. Toen hadden we nog een echt goede kwalificatieauto en hadden we moeite in de races. Sinds het begin van 2024 zijn we heel snel in de race, maar worstelen we in de kwalificatie. We moeten een balans vinden, want nu betalen we er de prijs voor dat we er bij de kwalificatie niet bij zitten."