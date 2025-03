George Russell en Mercedes zijn op een positieve manier aan het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen. Russell kwam in China als derde over de streep, en pakte daarmee zijn tweede podiumplek van het seizoen. Hij bezorgde Mercedes tevens een mijlpaal die nog maar weinig teams hebben bereikt.

Russell startte in China op de tweede plaats, maar hij wist deze positie niet lang vast te houden. Hij werd uiteindelijk gepasseerd door McLaren-coureur Lando Norris en hij was niet in staat om de papajakleurige bolide bij te houden. In de slotfase kwam Russell nog eventjes dichtbij, omdat Norris kampte met grote remproblemen. Russell was echter meer dan tevreden met zijn derde plaats.

Unieke prestatie

Ook bij Mercedes waren ze tevreden, want hiermee zijn ze heel goed aan het nieuwe seizoen begonnen. Russells derde plek in China was tevens de 300ste podiumplek uit de geschiedenis van het team van Mercedes. Dit is een zeldzame prestatie, want in de hele geschiedenis van de Formule 1 hebben maar vier teams deze mijlpaal ook bereikt. Alleen Ferrari (829 podiums), McLaren (527 podiums) en Williams (313 podiums) zagen hun coureurs vaker het ereschavot betreden.

Hamilton

Voor Russell was het zijn zestiende podium in dienst van het team van Mercedes. Alleen Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Nico Rosberg stonden vaker op het podium namens het team van Mercedes. Hamilton is de absolute koploper in dit klassementje, want hij was met 153 podiumplekken verantwoordelijk voor meer dan de helft van de totale podiumscores van de Duitse renstal. Ook legendes zoals Juan Manuel Fangio en Sir Stirling Moss stonden op het podium namens Mercedes.

Deze coureurs pakten een podiumplek namens Mercedes:

Lewis Hamilton: 153 podiums

Valtteri Bottas: 58 podiums

Nico Rosberg: 55 podiums

George Russell: 16 podiums

Juan Manuel Fangio: 10 podiums

Stirling Moss: 3 podiums

Karl Kling: 2 podiums

Michael Schumacher: 1 podiumplek

Hans Hermann: 1 podiumplek

Piero Taruffi: 1 podiumplek