Het team van Red Bull Racing kent geen sterke start van het nieuwe seizoen. In Australië en China worstelden ze met de performance, en ze hopen snel beter voor de dag te kunnen komen. Teambaas Christian Horner onthult dat ze een soort routeboekje hebben opgesteld voor verbeteringen.

Red Bull begon vol goede moed aan het nieuwe seizoen. Ze wisten dat McLaren sterk zou zijn, maar ze hadden we meer van zichzelf verwacht. Red Bull is echter heel afhankelijk van Max Verstappen, en ze komen veel snelheid te kort. Verstappen sloeg in China alarm en stelde daar dat Red Bull momenteel het vierde team is. Er moet iets gebeuren bij Red Bull, en dat weten ze zelf ook heel goed. Er staat dan ook al een soort crisisoverleg op de planning in de fabriek.

Redelijke basis

Red Bull-teambaas Christian Horner wil het nog niet te negatief bekijken. De Britse teambaas probeert in gesprek met de internationale media uit te leggen hoe Red Bull er voorstaat: "Ik denk dat we over een redelijke basis beschikken. We stonden uiteindelijk maar 1,7 tiende achter de polesitter en we waren in de tweede stint net zo snel als de McLarens. We weten dat er bepaalde aspecten verbeterd moeten worden aan onze auto."

Routeboek voor updates

Volgens Horner bestaat er bij Red Bull dan ook al een planning voor de nieuwe updates. De Brit stelt dat er op de achtergrond hard wordt gewerkt aan de verbeteringen. Als hij verder gaat met zijn verhaal, legt hij uit wat ze aan het doen zijn: "Er bestaat al een routeboek voor onze ontwikkelingen. Uiteraard zorgen we ervoor dat het aan de wensen van ons voldoet qua rondetijd, zodat we meer snelheid kunnen vinden en dat we daardoor de druk op McLaren op kunnen voeren. Ze staan immers niet zo heel erg ver voor."