Liam Lawson staat onder enorme druk bij het team van Red Bull Racing. De Nieuw-Zeelandse coureur is nog altijd puntloos, en zijn prestaties vallen tegen. Oud-coureur Ralf Schumacher weet het zeker en stelt dat Lawson nog voor de volgende Grand Prix wordt vervangen.

Lawson heeft een rampzalig debuut als Red Bull-coureur achter de rug. In Australië en China wist hij geen enkel WK-punt te scoren, en waren zijn prestaties niet om over naar huis te schrijven. In China ging het afgelopen weekend van kwaad tot erger. Zijn prestaties waren allesbehalve sterk, en in de kwalificatie noteerde hij zelfs de langzaamste tijd. Na een pitlanestart had hij de grootste moeite om zich door het verkeer naar voren te werken.

Lawson ligt eruit

Direct na de race gingen er opvallende geruchten rond over Lawson. Red Bull zou namelijk overwegen om hem aan de kant te schuiven. Oud-coureur Ralf Schumacher heeft dat ook gehoord en na de race deelde hij een duidelijke boodschap bij de Duitse tak van Sky Sports: "Ik heb net bericht gehad vanuit de paddock en ik heb het zelf ook eventjes gecheckt. Liam ligt er al uit bij Red Bull voor de volgende race."

Tsunoda

Schumacher weet ook wat Red Bull goed doen met het zitje. De Duitse oud-coureur stelt dat ze ervoor kiezen om een andere coureur door te schuiven: "Yuki Tsunoda gaat hem dan vervangen. Ongelooflijk. Het is qua management echt ontzettend slecht gedaan. Ik snap het niet, want op deze manier destabiliseer je het goede Racing Bulls, dat er eindelijk beter uit begon te zien met beide coureurs."

Toekomst Lawson

De vraag is dan waar de toekomst van Lawson ligt. De Nieuw-Zeelander maakte vorig jaar indruk bij Racing Bulls, en volgens Schumacher keert hij nu terug op deze plek: "Lawson moet nu terug gaan naar Racing Bulls en dan moet je weer opbouwen. Het is gewoon pure chaos bij Red Bull. Ze zijn niet alleen langzaam, maar ze gaan nu ook nog eens van coureur wisselen."