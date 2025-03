Het team van McLaren is momenteel oppermachtig in de Formule 1. Ze wisten de races in Australië en China te winnen, en ze gelden als de grote titelfavoriet. Zak Brown wil nog niet te vroeg juichen, en hij wijst een aantal titelrivalen aan. Red Bull ziet hij niet als een kanshebber.

McLaren pakte afgelopen weekend in China hun eerste 1-2tje van het seizoen. Oscar Piastri reed simpel weg bij zijn tegenstanders, en zijn zege kwam op geen enkel moment in gevaar. Lando Norris kwam als tweede over de streep, en hij voert het wereldkampioenschap aan. McLaren gaat aan de leiding in het constructeurskampioenschap, en veel mensen gaat ervan uit dat ze met speels gemak kampioen gaan worden.

McLaren-CEO Zak Brown wil nog niet te vroeg juichen. De Amerikaan ziet nog genoeg tegenstanders, zo legt hij uit voor de camera van Sky Sports: "Over het hele jaar genomen denk ik dat Ferrari dat zal zijn, maar ik wil niet nu al deze voorspelling doen. We nemen iedereen serieus. Want George Russell doet zijn werk fantastisch. Ik denk dat Antonelli alleen maar sterker wordt. Vanuit het perspectief van een constructeur is Ferrari waarschijnlijk de grootste uitdager, op basis van hun coureurs."

Red Bull

Brown toonde al zijn respect voor de coureurs van Mercedes, maar dat team ziet hij dus minder als een tegenstander. Hij legt dat verder uit: "Kimi is nog een rookie en het is onvermijdelijk dat hij goede weekenden gaat krijgen, maar hij zal ook tegen twee weekenden aanlopen waar hij veel leert. Red Bull heeft genoeg uitdagingen met de situatie met hun coureurs. Dus als constructeur kun je ervan uitgaan dat Lewis en Charles er elk weekend staan."

Verstappen

Bij de constructeurs verwacht Brown dus weinig van Red Bull. In de strijd om de wereldtitel kan hij echter niet om Red Bull-ster Max Verstappen heen. Als hij wordt gevraagd wie de kanshebbers zijn bij de coureurs, is hij duidelijk: "Dat zijn Max, George, Lewis, Charles, Oscar en Lando. Ik denk dat je Andrea Kimi Antoneli ook wel een race gaat zien winnen. Ik denk dat we dit jaar zeven verschillende winnaars gaan zien."