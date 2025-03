Liam Lawson heeft het zwaar bij het team van Red Bull Racing. De Nieuw-Zeelandse coureur heeft in twee races nog geen enkel WK-punt gescoord, en er wordt al gespeculeerd over een rijderswissel. Yuki Tsunoda heeft al aangegeven open te staan voor een overstap naar Red Bull, maar Lawson is daar niet van gediend.

Tsunoda hoopte eind vorig jaar al in aanmerking te komen voor promotie naar Red Bull. De hoge heren kozen er echter voor om Lawson het Red Bull-zitje te geven. Ze hadden veel vertrouwen in hem, maar in Australië en China maakte hij een zwakke indruk. Na afloop van de Chinese Grand Prix gingen er dan ook geruchten rond over een mogelijke rijderswissel. Tsunoda stelde al dat het voor hem geen probleem is om in te stappen in Japan.

Tsunoda

In China kwam Lawson als vijftiende over de streep. Door de drie diskwalificaties schoof hij iets op, maar hij bleef nog steeds puntloos. In gesprek met de internationale media werd hij geconfronteerd met de woorden van Tsunoda: "Eerlijk gezegd kan hij zeggen wat hij wil. Ik heb jaren tegen hem geracet in de juniorcategorieën en ik heb hem verslagen. Ik heb dat ook in de Formule 1 gedaan. Hij kan zeggen wat hij wil, maar het is duidelijk extreem zwaar. Het is niet iets waar ik van geniet en ik werk eerlijk gezegd zo hard als ik kan."

Racing Bulls

Eén ding is duidelijk, Lawson moet beter gaan presteren. Hij heeft dat zelf ook door, en is eerlijk over zijn gevoel: "We zijn niet gelukkig en niemand van ons is gelukkig. Ik weet niet wat ik daar verder over moet zeggen." Max Verstappen stelde eerder dat Lawson het waarschijnlijk beter zou doen in een auto van Racing Bulls. Geconfronteerd met deze uitspraken, reageert Lawson duidelijk: "Ik denk eerlijk gezegd dat dat niets uitmaakt. Ik moet snel zijn in deze auto."