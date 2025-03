De druk op Liam Lawson bij Red Bull Racing begint steeds groter te worden. De Nieuw-Zeelander sloeg een modderfiguur in de kwalificatie in China, en er beginnen langzaam geruchten los te komen over een mogelijke vervanger. Yuki Tsunoda staat ervoor open om in te stappen bij Red Bull.

Red Bull wees eind vorig jaar Lawson aan als de opvolger van de tegenvallende Sergio Perez. De opdracht was simpel: Lawson moest Max Verstappen rugdekking gaan geven. In Australië was zijn achterstand op Verstappen al groot, en vielen zijn prestaties tegen. Het was de verwachting dat hij wel beter zou gaan presteren, maar in China ging het weer mis. In de sprint kwalificatie en de sprintrace reed hij geen deuk in een pakje boter.

Red Bull-kans

In de kwalificatie ging het nog minder goed, en reed hij de pijnlijke twintigste tijd. Het zorgde direct voor geruchten, want moet Red Bull niet gaan nadenken over een wijziging van de line-up? Racing Bulls-coureur Yuki Tsunoda aast op het zitje. Na de kwalificatie in China kreeg Tsunoda van de internationale media de vraag of hij klaar is voor promotie naar Red Bull: "Ja, waarom niet?" Daarna kreeg hij de vraag of hij er in de volgende race al kan staan: "Japan? Ja, honderd procent. De auto is sneller."

Zelfkritische Tsunoda

Tsunoda barst van het zelfvertrouwen, en reed in de kwalificatie in China de negende tijd. Hij had echter op meer gehoopt, en stak in gesprek met Motorsport.com de hand in eigen boezem: "Ik had een klein momentje in bocht dertien, en ging van de baan. Hierdoor kon ik mijn rondje niet afmaken. Tot dat moment was het best een goed rondje. Natuurlijk wilde ik hetzelfde doen als in Australië, maar het lukte niet. Ik denk wel dat we als team goed werk hebben geleverd. Ik denk dat we vergeleken met de sprint kwalificatie een grote stap hebben gezet, dus mijn complimenten aan hen."