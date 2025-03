Gasly gediskwalificeerd na afloop Chinese GP

Het raceweekend van Pierre Gasly is op een teleurstellende wijze ten einde gekomen. De Franse Alpine-coureur is namelijk gediskwalificeerd door de stewards. Zijn Alpine-bolide was te licht, en voldeed daardoor niet langer aan de technische regels van de FIA.

Gasly kreeg vlak na de race te horen dat hij zich samen met Charles Leclerc bij de stewards moest melden. De auto van de Fransman bleek namelijk één kilo te licht te zijn, en dat is tegen de regels. De zaak werd doorgestuurd naar de stewards, en daar konden ze niets anders doen dan hem uit de uitslag van de Grand Prix schrappen. Hij was als elfde over de streep gekomen in de race.

Straffen

Voor Gasly is het een zuur einde van zijn weekend. Hij is nog altijd puntloos, en hij had gehoopt op een beter resultaat. Zijn teamgenoot Jack Doohan had eerder in de race al een tijdstraf van tien seconden aan zijn broek gekregen voor een incident met Isack Hadjar. Voor Alpine werden de problemen daarna alleen maar groter, want Gasly moest zich melden voor het gewicht van zijn auto. De stewards konden niets anders doen dan hem diskwalificeren.

Geen opzet in het spel

Uit het document van de stewards blijkt de auto werd gewogen op 799 kilo. Dat is te licht, en dus werd de Alpine van de Fransman uit de uitslag geschrapt. Dat geldt overigens ook voor de Ferrari's van Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Het team van Alpine ging tijdens de hearing niet in beroep tegen de uitkomst van het onderzoek van de stewards, en de diskwalificatie stond dan ook vast. De stewards gaven aan dat ze geen tekenen hebben gevonden dat Alpine met opzet rondreed met een te lichte auto. Het ging om een echte fout, en dat is pijnlijk. De enige troost is dat Gasly toch geen punten had gescoord.