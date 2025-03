De Chinese Grand Prix was geen groot spektakelstuk, maar het lijkt erop dat het vooral na de race echt los gaat. De stewards gaan het namelijk druk krijgen, want de technical delegate heeft een aantal problemen gevonden. Dit kan voor een dubbele diskwalificatie gaan zorgen.

Na afloop van de race kwamen er namelijk twee auto's niet door de technische keuring. Het gaat om de wagens van Charles Leclerc en Pierre Gasly. Dit kan voor problemen gaan zorgen, want als een auto niet aan de technische regels voldoet, is het een illegale auto. Dit betekent dat een diskwalificatie de enige logische beslissing is, al moeten de stewards er nu nog wel naar gaan kijken.

Auto's waren te licht

Beide auto's waren bij de weging namelijk te licht. Volgens technical delegate Jo Bauer waren beide wagens 1 kilo onder het minimum gewicht. Dit is tegen de regels, en de stewards mogen de zaken nu gaan bekijken. Charles Leclerc kwam als vijfde over de streep, terwijl Pierre Gasly als elfde werd geklasseerd. Beide coureurs en hun teams mogen zich nu bij de stewards gaan melden om de zaak te bespreken!

Schade aan auto Leclerc

Voor Leclerc kan dit een zeer pijnlijke situatie gaan worden. De Monegaskische coureur verloor bij de start van de Grand Prix een deel van zijn voorvleugel. Hij heeft de hele race rondgereden met een kapotte vleugel, en dat kan hem nu dus problemen gaan opleveren. Wat er precies aan de hand is, is niet zeker. Het kan om allerlei zaken gaan waardoor de auto's te licht zijn. Vorig jaar verloor George Russell in België zijn zege, omdat zijn Mercedes-bolide niet op het juiste gewicht was. Nu dreigt er dus een diskwalificatie voor twee coureurs, en dat kan de hele uitslag op zijn kop gaan zetten. Hierdoor kunnen er wat verschuivingen gaat plaatsvinden.