Max Verstappen kwam vandaag op de vierde plaats over de streep in China. Op het Shanghai International Circuit kwam zijn Red Bull pas laat tot leven, en hij pakte zijn vierde plaats. Na afloop stelde hij dat Red Bull aan de slag moest gaan, maar klonk hij wel positief.

Verstappen begon de race op de vierde plaats, maar viel bij de start terug naar P6. Hij bleef daarna lange tijd rondrijden op deze positie, en zijn snelheid werd pas op het einde van de race beter. Verstappen nadere Lewis Hamilton, maar de Brit dook naar binnen voor een pitstop. Daarna moest Verstappen gaan jagen op Charles Leclerc, en in de slotfase van de race wist hij de Monegask te verschalken.

6-uursrace

Na afloop was Verstappen opvallend positief over zijn race. De Nederlandse Red Bull-coureur deelde zijn enthousiasme met Viaplay: "Het begin was lastig. Ik heb de eerste stint gereden zoals het team wilde, met saving. Ik zei nog dat we dan te langzaam zouden zijn, en dat is gebleken. Ik heb in ieder geval gedaan wat ze wilden. Alleen dan lopen ze best wel snel weg bij je. In de tweede stint was het aan het begin lastig. Op een of andere manier werden de banden te warm, en dan kan je niet aanvallen. Eigenlijk was het zo dat hoe langer we reden, hoe beter het ging. Dus als we aan een 6-uursrace meedoen..."

Positief blijven

Verstappen wil wel dat zijn team snel verbeteringen gaat doorvoeren. Daar doet hij niet geheimzinnig over, maar hij gaf wel toe dat de pace in de race steeds beter werd: "Absoluut, we moeten ook positief blijven op dat gebied. Maar op het laatst zat de snelheid erin en dat geeft ons wel wat hoop." Verstappen gaf het hele weekend aan dat Red Bull het beter moet doen, voor de aankomende race in Japan moet er dan ook veel gebeuren.