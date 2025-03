Lewis Hamilton begon goed aan de zaterdag in China. Op het Shanghai International Circuit won hij de sprintrace, maar in de kwalificatie ging het minder met de Brit. Hij noteerde de vijfde tijd, en Hamilton stelde dat Ferrari de verkeerde kant op is gegaan met de aanpassingen aan de auto.

Hamilton was tot en met de sprintrace dé man van het weekend in China. Op vrijdag had hij de sprintpole gepakt, en in de sprintrace reed hij van begin tot eind aan kop. Hamilton voelde zich goed, maar in de kwalificatie ging het niet zoals hij wilde. De Britse zevenvoudig wereldkampioen reed de vijfde tijd, en was 0,286 seconden langzamer dan de poletijd van Oscar Piastri. De verschillen waren klein, maar ze waren bij Ferrari niet tevreden.

Aanpassingen zorgen voor problemen

Hamilton was na afloop van de kwalificatie redelijk teleurgesteld. De Brit verklaarde na de sessie wat er aan de hand was bij Ferrari. Hij sprak zich uit bij Sky Sports: "We begonnen echt optimistisch, maar we voerden een aantal veranderingen door en daardoor kwam de auto op het scherpst van de snede te staan. De wind begon ook harder te waaien, dus het was lastiger om de auto te besturen en het werd moeilijker om een rondje voor elkaar te krijgen."

Onvoorspelbaarheid

Volgens Hamilton zorgde dit voor een extra worsteling: "Je wil een gebalanceerde auto. Op het moment dat je van de ene bocht naar de andere bocht ging, had de auto een andere balans." Dit was volgens Hamilton dan ook het grote probleem: "We maakten een verandering, en toen was de auto op de snelle delen van de baan overgebalanceerd. Je wil een auto waar je op kan vertrouwen als je de bochten aanvalt, je wil dat de auto bij je blijft in plaats van je je verremt of dat je overstuur krijgt. Als het onvoorspelbaar is, heb je geen hoop."