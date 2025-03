Max Verstappen noteerde vandaag de vierde tijd in de kwalificatie in China. De Nederlandse Red Bull-coureur leek mee te kunnen doen om de bovenste plekken, maar in Q3 vielen zijn tijden wat tegen. Verstappen blijft realistisch en stelt dat er simpelweg niet veel meer mogelijk was.

Verstappen deed er vandaag alles aan om zo goed mogelijk voor de dag te komen. De Red Bull-coureur reed een aardige sprintrace waarin hij derde werd, en dat gaf de burger moed voor de kwalificatie. Hij bereikte met speels gemak het derde kwalificatiegedeelte, maar daar moest hij veel tijd toegeven op zijn concurrenten. Verstappen leek tijd te verliezen, en werd in de slotseconden naar de vierde plek verwezen door George Russell.

Rare grip

Na afloop van de kwalificatie wandelde Verstappen op zijn gemakje de paddock in. Daar sprak de regerend wereldkampioen met zijn landgenoten van Viaplay om terug te kijken op de kwalificatie: "Het was lastig. Het was eigenlijk hetzelfde probleem als we gisteren hadden. We hadden niet de grip die we wilden hebben, en het is heel makkelijk om rondetijd te verliezen met de auto door de bocht." Het ging elke keer niet lekker: "Eigenlijk was het in elke run wel anders. Het was hele rare grip, heel lastig om constant te zijn."

Geen hoge verwachtingen

Verstappen wilde de wind niet de schuld geven: "Dat is voor iedereen hetzelfde. Het is lastig om alles aan elkaar te knopen, omdat je op allerlei punten grip verliest." Verstappen heeft dan ook geen hoge verwachtingen voor de race van morgen, hij blijft er koeltjes onder, en doet een voorspelling die hij een dag eerder ook al deed voor de sprintrace. Hij zal zijn spiegels nodig hebben: "Ik denk dat het niet zoveel bijzonders gaat worden, ik denk niet dat we hen kunnen gaan uitdagen. Ik denk niet dat we naar voren kunnen kijken."