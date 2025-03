Geïrriteerde Norris baalt van zichzelf: "Was gewoon te langzaam"

Lando Norris kende een lastige sprintrace in China. Op het Shanghai International Circuit kende hij een momentje in de eerste ronde, waarna hij terugviel. Hij kon weinig uitrichten in het vervolg van de sprintrace, en na afloop stelde hij dat hij simpelweg te langzaam was.

Norris begon vol goede moed aan de sprintrace in China. Hij probeerde de aanval te openen, maar na een foutje in de openingsronde ging hij wijd. Dit bleek dodelijk te zijn voor zijn race, want hij viel terug naar de negende plaats. Hij zat geruime tijd muurvast achter de Aston Martin van Lance Stroll. Hij wist de Canadees uiteindelijk toch in te halen, waardoor hij een puntje mee naar huis mocht nemen.

Contact vermijden

Na afloop klonk Norris nogal moedeloos. De Britse McLaren-coureur had weinig zelfvertrouwen overgehouden aan deze race, en toen hij door Viaplay werd gevraagd wat er gebeurde in ronde 1, reageerde hij kortaf: "Er gebeurde niks." Hij stak daarna de hand in eigen boezem: "Ik verloor gewoon een paar posities in de eerste ronde. Ik probeerde contact te vermijden, maar dat was mijn eigen fout. Daarna was ik gewoon te langzaam. Er gebeurde dus niet zoveel. Ik moet gewoon veel data gaan bekijken, om te zorgen dat ik kan verbeteren."

Simpelweg te langzaam

Norris kon in de sprintrace amper posities goedmaken. Dit was opvallend, omdat de McLaren vorige week nog veel sneller was dan alle andere auto's. De Brit raakte enigszins geïrriteerd als hij de vraag krijg voorgeschoteld waarom hij geen plekken kon goedmaken: "Ik was gewoon langzaam. Ik had het lastig met de auto, en ik ben gewoon niet goed als we racen onder dit soort omstandigheden. Ons voordeel is dit weekend veel kleiner dan vorige week het geval was, dus dat maakt het ook veel lastiger. Ik heb het zelf gewoon ook erg lastig in deze omstandigheden."