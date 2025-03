Realistische Verstappen kan leven met P3: "Moesten overleven"

Max Verstappen kende een aardige sprintrace op het Shanghai International Circuit in China. De Nederlander deed zijn best om de tweede plek vast te houden, maar hij moest genoegen nemen met de derde plaats. Na afloop van de sprintrace toonde Verstappen zich zeer realistisch.

Verstappen startte de sprintrace op de eerste startrij naast de Ferrari van Lewis Hamilton. Hij deed zijn best om de aanval te openen, maar bij de start bleek dit niet mogelijk te zijn. Verstappen moest aansluiten achter Hamilton, en al snel moest hij in zijn spiegels kijken. Oscar Piastri kwam steeds dichter bij, en pas in de slotfase kon hij er pas langskomen. Verstappen nam genoegen met de derde plaats, meer zat er immers niet in.

Verstappen moest overleven

Na afloop van de sprintrace was dit dan ook wat Verstappen uitstraalde. De Nederlandse coureur was zeer realistisch toen hij zijn sprintrace besprak met interviewer van dienst Jacques Villeneuve: "Ik probeerde een poging te wagen, want ik had Oscar achter me rijden en hij was ook aan het pushen, en bleef in de DRS. Jammer genoeg hadden we in de laatste acht rondjes niet de pace van de anderen, dus ik probeerde simpelweg te overleven."

Maximaal haalbare resultaat

De derde plaats was dan ook het maximaal haalbare resultaat voor Verstappen in de sprintrace van vandaag. De viervoudig wereldkampioen ziet dit zelf ook zo. Verstappen blijft realistisch en kan leven met de uitslagen van de sprintrace in China: "Ik kan zeker leven met de derde plaats. Het was heel erg lastig om de banden te managen, maar het is oké, we gaan proberen om het de volgende keer beter te gaan doen. Over het algemeen kwamen we gewoon pace te kort, dus als je besluit om harder te gaan pushen, dan doet dat je banden heel erg veel pijn."