In memoriam: Eddie Jordan, de laatste rockster van de Formule 1

De Formule 1-wereld werd vandaag opgeschrikt door verdrietig nieuws. Er werd namelijk bekendgemaakt dat oud-teambaas Eddie Jordan is overleden. Jordan was een icoon, een raceliefhebber, een rockster en vooral een legende in de Formule 1. Hij is 76 jaar geworden.

In de 75-jarige geschiedenis van de Formule 1 wandelden er veel kleurrijke figuren door de paddock. Eddie Jordan was onmiskenbaar één van de kleurrijkste mensen die ooit in de koningsklasse heeft gewerkt. De Ier werkte zich van bankmedewerker op tot een verdienstelijke coureur en een geweldige teambaas met een oog voor talent. Na zijn leven als teambaas groeide hij uit tot een mediafiguur die zijn stem altijd liet horen.

Edmund Patrick Jordan werd op 30 maart 1948 geboren in de Ierse hoofdstad Dublin. In zijn jeugd dacht hij er even over na om priester te worden, maar hij werd uiteindelijk bankmedewerker bij de Bank of Ireland. Al snel werd duidelijk dat hij een uitmuntende zakenman was, maar hij werd op een compleet andere manier beroemd.

Besmet met het racevirus

Tijdens een bankenstaking in Ierland trok hij naar het eiland Jersey en raakte hij besmet met het racevirus. Hij stapte voor het eerst in een kart, en dat veranderde zijn leven. Eenmaal terug in Dublin kocht hij een kart en begon hij deel te nemen aan races. Het was een groot succes, en hij kampioen. Hij maakte daarna de overstap naar de racewagens, en was actief in de Formule Ford en de Formule 3.

Hij was geen groot talent, maar door zijn enorme enthousiasme kwam hij nog ver. Begin jaren '80 hing Jordan zijn helm aan de wilgen, en maakte hij de overstap naar de pitmuur. Hij richtte zijn eigen raceteam op: Eddie Jordan Racing. Met zijn eigen team racete hij in eerste instantie vooral in het Verenigd Koninkrijk, en maakte hij later de overstap naar de Formule 3 en de Formule 3000.

Drummer

In 1981 nam Jordan nog wel deel aan de 24 uur van Le Mans. Samen met David Hobbs en Steve O'Rourke bestuurde hij een BMW M1 van EMKA Productions. Ze haalden de eindstreep niet, maar ze waren wel een in het oog springende deelnemer. O'Rourke was namelijk de manager van de rockband Pink Floyd. Muziek was een grote passie van Jordan en hij drumde in meerdere bandjes. Regelmatig was hij achter een drumstel te zien, ook in de paddock.

Senna & Schumacher

Op het circuit gaf Jordan jonge talenten de kans achter het stuur van zijn auto's. In de opstapklassen gaf hij namen als Ayrton Senna en Martin Brundle een kans. Zijn team groeide uit tot een grote speler in de opstapklassen, en de Formule 1 kwam steeds vaker in beeld. In 1991 verscheen Jordan voor het eerst op de baan met de met beperkt budget gebouwde Jordan 191.

Met deze prachtige groene bolide maakten ze al snel naam in de Formule 1. In 1991 belandde Jordan direct in de geschiedenisboekjes. Nadat het voor de Belgische Grand Prix voor Bertrand Gachot onmogelijk was geworden om te racen, moest Jordan op zoek naar een opvolger. Hij kwam uit bij Michael Schumacher, de latere zevenvoudig wereldkampioen.

Grote successen

In de eerste jaren in de Formule 1 was het team van Jordan nogal wisselvallig. Maar de aanhouder wint, en Jordan groeide uit tot een goed team. De wagens hadden inmiddels de iconische gele kleur gekregen toen ze in 1998 op het kletsnatte circuit van Spa voor het eerst wonnen. Damon Hill en Ralf Schumacher bezorgden het team een prachtig 1-2tje. Een jaar later kenden ze aan de hand van Heinz-Harald Frentzen een geweldig seizoen. Frentzen werd derde in het kampioenschap, en Jordan eindigde op diezelfde plek in het constructeurskampioenschap.

Begin deze eeuw wist Jordan deze successen niet meer te evenaren. Het team zakte steeds verder weg, al wisten ze in 2003 nog wel de Braziliaanse Grand Prix te winnen met Giancarlo Fisichella. Ze bleven echter in ieders geheugen hangen door de slimme PR-stunts en de grote hoeveelheid topmodellen die door het team werden opgetrommeld. Ze brachten Rock-'n-roll naar de Formule 1.

Analist

De naam Jordan bleef tot en met 2005 te vinden in de Formule 1. Eddie was er toen niet meer bij, hij had het team verkocht. De renstal veranderde een aantal keren van naam en staat tegenwoordig op de grid onder de naam Aston Martin. Jordan zelf kon de koningsklasse moeilijk vaarwel zeggen, en groeide uit tot een bekend TV-gezicht. Hij verzorgde de analyses voor de BBC, en presenteerde zelfs één seizoen van Top Gear.

Podcast met Coulthard

In de laatste jaren zorgde hij regelmatig voor headlines met zijn podcast 'Formula for Success'. Samen met oud-coureur David Coulthard gaf hij hier zijn ongefilterde mening, en bemoeide hij zich met alles wat er gebeurde in de Formule 1. Ook werd bekend dat hij de manager was van Adrian Newey, en was hij betrokken bij diens vertrek bij Red Bull Racing en de overstap naar Aston Martin.

In zijn podcast maakte hij vorig jaar bekend dat hij vocht tegen blaas- en prostaatkanker. De ziekte zaaide daarna uit naar zijn wervelkolom en bekken. In de laatste maanden van zijn leven bleef hij zijn mening geven over de sport. Vanochtend overleed hij in het bijzijn van zijn naasten in zijn woonplaats Kaapstad in Zuid-Afrika. Eddie Jordan is 76 jaar oud geworden.