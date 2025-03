Formule 1 herdenkt Jordan voorafgaand aan Chinese GP

De Formule 1-wereld werd deze week opgeschrikt door de dood van Eddie Jordan. De Ierse oud-teambaas overleed op donderdag op 76-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De Formule 1 zal morgen voorafgaand de race stilstaan bij het overleden van de iconische teambaas.

Jordan reed jarenlang met zijn eigen Formule 1-team rond in de sport. In 1991 debuteerde hij met zijn eigen renstal in de sport, en begin 2005 verkocht hij het team. In zijn jaren in de sport wist Jordan veel succes te boeken, en gaf hij jonge talenten de kans in zijn auto's. De Ier was een soort rockster, en maakte op en naast de baan indruk. Na zijn loopbaan als teambaas werd hij analist, en was hij niet bang om zijn mening te delen.

Condoleances

Eind vorig jaar maakte Jordan bekend dat hij ernstig ziek was. Hij leed aan prostaat- en blaaskanker. De altijd strijdbare Jordan ging het gevecht aan, maar overleed op donderdag in zijn woonplaats Kaapstad. Het regende daarna condoleances en eerbetonen. Veel prominente namen uit de koningsklasse van de autosport stonden stil bij zijn overlijden. Ook de teams eerden Jordan op allerlei verschillende manieren. Aangezien dit weekend de Grand Prix van China op de planning staat, is er direct een kans om een eerbetoon te organiseren.

Speciaal eerbetoon

Dit zal morgen gaan gebeuren, zo maakte de Formule 1 vandaag bekend. Voorafgaand de drivers parade om 13:00 lokale tijd zullen de teams, de coureurs en de prominenten van de sport stil staat bij Jordans overlijden. Ze zullen een eerbetoon organiseren ter ere van zijn leven en zijn loopbaan in de Formule 1. Wat er precies gaat gebeuren, is nog onbekend. Jordan krijgt in ieder geval een gepast afscheid van de sport die hij zoveel heeft gegeven. Tot vlak voor zijn dood was hij bijvoorbeeld actief als manager van Adrian Newey, hij speelde dan ook een rol bij diens overstap naar Aston Martin.