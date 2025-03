In Herinnering : Het spectaculaire debuutjaar van Jordan

De Formule 1-wereld werd deze week opgeschrikt door het overleden van Eddie Jordan. De iconische Ierse teambaas stond bekend als een rockster en een echte racer. Jordan speelde een grote rol in de recente geschiedenis van de sport. Als eerbetoon aan Jordan, zet GPToday.net deze week een aantal van de mooiste verhalen uit zijn loopbaan op een rijtje.

Eddie Jordan debuteerde in 1991 in de Formule 1 met zijn eigen team. Met zijn Jordan Grand Prix verscheen hij dat jaar aan de start van de Grands Prix met de Jordan 191. De groene wagen met de 7Up-sponsoring staat voor altijd in het geheugen van Formule 1-liefhebbers gegrift. De auto wordt gezien als één van de mooiste wagens uit de geschiedenis van de Formule 1. Daarnaast was het ook de auto waarmee Michael Schumacher zijn debuut maakte.

Jordan had met zijn raceteam veel successen geboekt in de opstapklassen. De Ier durfde in 1991 de stap te zetten naar het echte werk: de Formule 1. Hij huurde Gary Anderson in om een wagen te ontwerpen, en samen met Andrew Green en Mark Smith stond hij aan de wieg van deze wagen. Eind 1990 was de wagen af, en kreeg John Watson de eer om de eerste meters te rijden met de 191 op het circuit van Silverstone.

De Cesaris & Gachot

Als coureurs voor het debuutseizoen van Jordan werden de ervaren Italiaanse crash-expert Andrea de Cesaris en de Belg Bertrand Gachot aangewezen. Aangezien Jordan een nieuwe renstal was en er veel teams stonden ingeschreven, moesten ze zich voor het weekend was begonnen door de pre-kwalificatie heen worstelen. Bij de debuutrace in Phoenix lukte dat De Cesaris niet, maar kwam Gachot wel door de kwalificatie heen. Hij reed een verdienstelijke race, en kwam als tiende over de streep.

Dubbele punten

De Cesaris en Gachot wisten zich in de daaropvolgende races wel te kwalificeren, maar WK-punten waren nog te hoog gegrepen. Het team van Jordan beleefde in Canada echter een weekend om nooit meer te vergeten. Op het circuit van Montreal kwamen De Cesaris en Gachot als vierde en vijfde over de streep. Het was een schitterend resultaat, en De Cesaris maakte het alleen maar mooier door ook in de twee races daarna te scoren. Gachot wist ook nog puntjes te pakken in Groot-Brittannië en Duitsland, maar toen het tijd werd voor zijn thuisrace op Spa, was hij verdwenen.

Gevangenis

Gachot had zichzelf namelijk in de nesten gewerkt. Hij had pepperspray gebruikt na een discussie met een taxichauffeur en dat zorgde ervoor dat hij naar de gevangenis moest. Het was een ietwat opmerkelijke reden om een race te missen, maar Gachot kon de rest van het seizoen niet meer in actie komen. Jordan moest op zoek naar een vervanger, en na een lange zoektocht kwam hij uit bij ene Michael Schumacher.

Schumacher

Jordan had aan meerdere coureurs gedacht, maar Schumacher moest het uiteindelijk gaan doen. In het boek 'The Life of the new Formule 1 Champion' van Timothy Collings legde Schumachers manager Willi Weber hoe hij de Duitser naar binnen kreeg bij Jordan: "Eddie wilde weten of hij ooit op Spa had gereden, dus ik zei tegen hem 'Ik denk meer dan honderd keer', maar dat was een grote leugen. Michael was nog nooit op Spa geweest! Hij wilde wat bedenktijd, maar dat gaf ik hem niet. Ik belde hem elk uur."

Schumacher debuteerde sterk op Spa. Na een sterke kwalificatie viel hij echter al heel snel uit, maar één ding was duidelijk geworden: hij was een groot talent. Jordan had goud in handen, maar de gehaaide Benetton-teambaas Flavio Briatore dacht er anders over. Hij graaide Schumacher weg voor de neus van Jordan, die daarmee een pijnlijke ontmoeting had met de hardheid van de Formule 1. In zijn eerste jaar leerde Jordan een hard lesje, maar daar liet hij zich niet door uit het veld slaan.

Briatore was Jordan te slim af

Jordan probeerde via juridische stappen Schumacher toch in zijn auto te krijgen, maar het mocht niet meer baten. Briatore had het slim aangepakt, en verklaarde dat jaren later in een podcast: "Ik zei tegen Weber, 'ik betaal je, ik wil geen geld van de sponsor. Stuur het geld gewoon niet naar Eddie!' Eddie riep dat hij een contract had, maar er was geen contract. We hebben hem nooit van Jordan overgenomen, want hij had geen contract met Jordan. Hij had één race gereden."

Jordan maakte het seizoen af met Roberto Moreno en Alessandro Zanardi in de tweede wagen, maar punten werden er niet meer gepakt. Jordan eindigde in het eerste seizoen op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap, zeker geen slechte start.