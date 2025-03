Alpine grijpt in na grote problemen Doohan

Jack Doohan is nog niet helemaal uit de verf gekomen dit seizoen. Vanochtend viel hij ook weer af in SQ1. Hoewel hij boven zijn teamgenoot staat, wordt er toch wel echt meer verwacht van de Alpine-coureur.

In de vrije training van China viel de Australiër ook al stil. Dit kwam door een kapotte Power Unit. De Franse renstal heeft hierdoor een nieuwe krachtbron in de auto van Doohan moeten plaatsen.

Training

Met nog veertien minuten op de klok moest Doohan zijn auto aan de kant zetten vanwege een gebrek aan vermogen, met name in zijn stuurbekrachtiging. Van tevoren leek het probleem een hydraulisch probleem te zijn, maar de MGU-K was kapot. De Motor Generator Unit - Kinetic is het tweede belangrijke onderdeel van de ERS.

Dit betekende dat de gehele Power Unit eruit gehaald moest worden en dus ook vervangen moest worden. Het team monteerde een nieuwe verbrandingsmotor, turbocompressor, MGU-H, MGU-K en uitlaat. De MGU-H heeft ook met het ERS-systeem te maken.

Gunstig

De verandering pakte op zich prima uit. De rookie had zijn meer ervaren teamgenoot verslagen in de kwalificatie, maar alsnog lagen beide coureurs eruit in het eerste deel van de kwalificatie. Heel veel sneller werd de auto er dus niet van. De Australiër begint morgen vanaf de 16e plek op de grid.

Jack Doohan is niet de eerste die dit seizoen een power unit heeft gewisseld. Yuki Tsunoda en Ollie Bearman waren hem al voor. Bearman deed dat na een crash in de eerste training voor de Grand Prix van Australië van afgelopen weekend, terwijl Tsunoda, net als Doohan, een nieuwe PU kreeg voor de sprintwedstrijd. Racing Bulls zei dat het dit deed om 'een paar dingen te controleren'.

Regelwijziging

Vanaf dit seizoen mogen vier van elk van de belangrijkste elementen van de auto vervangen worden. Dat is een verandering meer dan vorig seizoen; toen waren er nog maar drie veranderingen mogelijk. Verander je meer dan vier keer? Dan krijg je een gridstraf.

De elementen die vervangen mogen worden zijn: ICE, TC, MGU-H en MGU-K. De ICE is de interne verbrandingsmotor en de TC is tractiecontrole. Deze vier elementen mogen dus ieder vier keer vervangen worden.