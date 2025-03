Max Verstappen bezorgde zijn team Red Bull Racing vandaag een goede dag. De Nederlander noteerde de tweede tijd in de sprint kwalificatie, en dat zag niemand aankomen. Helmut Marko stelt dat hij niet had verwacht dat de impact van Verstappen zo groot zou zijn.

Max Verstappen begon niet als de favoriet aan het raceweekend. Hij wees weer naar McLaren, maar de Britse renstal was nergens in de sprint kwalificatie. Verstappen ging in deze sessie de strijd aan met zijn Ferrari-rivaal Lewis Hamilton. De Britse zevenvoudig wereldkampioen pakte de sprintpole, en was uiteindelijk slechts 0,018 seconden sneller dan Verstappen. Bij Red Bull liggen ze daar niet wakker van. Sterker nog, ze zijn heel blij met deze tweede tijd in de sprint kwalificatie.

Lovende woorden voor Verstappen

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko deelt dat gevoel. De Oostenrijkse teamadviseur was tevreden toen hij zich uitsprak bij de Duitse tak van Sky Sports: "We hebben behoorlijk wat veranderingen doorgevoerd, wat een positief effect had. Dan is er die ongelooflijke ronde van Max. We verbeterden onszelf met zeven tiende ten opzichte van het tweede gedeelte van de sprint kwalificatie. Niemand anders deed dat. En dat is de Max-factor. Maar ik had ook niet gedacht dat deze veranderingen zo'n impact zouden hebben. Ik ben blij dat ik had mist had."

Welke veranderingen heeft Red Bull doorgevoerd?

De teamadviseur was heel erg tevreden met Verstappen, maar er waren nog meer zaken die voor een glimlach zorgden. Marko heeft het over veranderingen, maar hij maakt niet helemaal duidelijk wat Red Bull precies heeft gedaan. De Oostenrijkse adviseur wordt door de interviewer gevraagd naar deze veranderingen. Marko probeert uit te leggen wat Red Bull precies heeft gedaan: "Je hebt minder downforce, met de snelheid op de lange rechte stukken. En dan voeg je bijvoorbeeld wat camber toe, zeg maar de gebruikelijke dingen. De interactie is uiteindelijk de beslissende factor, en dat werkte."