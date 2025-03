Max Verstappen bezorgde Red Bull Racing een mooie vrijdag in China. Op het Shanghai International Circuit noteerde hij de tweede tijd in de sprint kwalificatie. Verstappen was blij, en dat gold ook voor zijn teambaas Christian Horner. De Brit zag dit niet aankomen.

Verstappen schitterde in de sprint kwalificatie in China. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen had niet verwacht dat het zo goed zou gaan. Hij was sneller dan de McLarens, en was alleen langzamer dan Lewis Hamilton. Het verschil was heel klein, want Verstappen moest 0,018 seconden toegeven op zijn voormalige titelrivaal Hamilton. Het biedt kansen voor de sprintrace, en Verstappen weet nu ook tot wat zijn RB21 in staat is.

Verstappen zorgt voor jubelstemming

Verstappen was na afloop tevreden, en dat gold ook voor zijn teambaas Christian Horner. De Britse teambaas lachte zijn tanden bloot in gesprek met Viaplay: "Dit is weer een geweldige prestatie van Max. Hij komt achttien duizendsten tekort voor de pole position, en dat is fenomenaal. Ik had niet verwacht dat hij op de eerste rij zou staan, zeker niet met twee McLarens achter ons. Dus dat was een geweldige prestatie van Max. De punten worden zaterdag verdeeld, maar het is een goed herstel na de eerste vrije training."

Rampzalige prestatie van Lawson

Verstappens teamgenoot Liam Lawson kende geen goede sessie. De Nieuw-Zeelander zakte door het ijs en noteerde slechts de twintigste tijd. Het feit dat Lawson de langzaamste coureur van de sessie was, zorgt niet voor woede bij zijn teambaas Horner: "Zijn eerste rondje was goed en dat bracht hem op dat moment in de top tien. Helaas kreeg hij het niet voor elkaar om de banden goed te koelen in de langzame ronde daarna. Als het allemaal zo dicht bij elkaar staat, dan heeft dat gevolgen voor je. Het is zeker jammer, maar zaterdag zal hij het beter gaan doen."