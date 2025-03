Leclerc moet vrezen voor straf na sprint kwalificatie

Charles Leclerc noteerde vandaag de vierde tijd in de sprint kwalificatie in China. De Monegask kende een aardige sessie, maar hij moet nu vrezen voor een straf. Leclerc moet zich melden bij de stewards, en hetzelfde geldt voor Aston Martin-coureur Lance Stroll.

Beide coureurs zouden zich niet aan de voorschriften van de wedstrijdleider hebben gehouden. Dat betekent dat ze waarschijnlijk te langzaam hebben gereden, en niet hebben voldaan aan de deltatijd. Deze tijd wordt ingesteld voorafgaand een kwalificatiesessie om te voorkomen dat coureurs te langzaam over de baan gaan rijden en voor chaotische situaties zorgen. Nu mogen Leclerc en Stroll gaan uitleggen wat ze hebben gedaan.

Vrezen voor straf

Er worden regelmatig coureurs op het matje geroepen voor dit soort zaken, het levert echter vrijwel nooit straffen op. De coureurs zullen moeten gaan uitleggen wat ze precies hebben gedaan. Regelmatig hebben ze een goed excuus, maar als dat niet het geval is volgt er waarschijnlijk een gridstraf voor de sprintrace. Dat zou betekenen dat Leclerc zijn vierde plaats gaat verliezen. De stewards zullen de zaken van beide coureurs individueel gaan beoordelen, want het gaat om twee losstaande incidenten.

Sterke prestaties in sprint kwalificatie

Leclerc noteerde de vierde tijd op 0,208 seconden van zijn teamgenoot en polesitter Lewis Hamilton. Lance Stroll wist ook een goede tijd neer te zetten. Hij bereikte het derde gedeelte van de sprint kwalificatie, en was sneller dan zijn ervaren teamgenoot Fernando Alonso. Stroll kwam echter niet verder dan de tiende tijd, hij was ruim een seconde langzamer dan Hamilton. Hij moest tevens veel tijd toegeven op nummer negen Alexander Albon. Ook hij lijkt te moeten vrezen voor een gridstraf, al staat natuurlijk niet vast dat hij echt een straf gaat ontvangen. Beide coureurs zullen zich eerst gaan verantwoorden, en het is de verwachting dat er snel duidelijkheid komt.