Razendsnelle Verstappen trots op tweede tijd: "Flinke motivatieboost"

Max Verstappen kende een sterke vrijdag in China. De Nederlandse Red Bull-coureur wist beide McLarens te verslaan in de sprint kwalificatie, maar was wel nipt langzamer dan Lewis Hamilton. De tweede tijd maakte van Verstappen een blij man.

Verstappen begon zonder al te hoge verwachtingen aan het raceweekend in China. Een week eerder waren de McLarens immers veel te snel in Australië, en het was de verwachting dat dit nu weer het geval zou zijn. In de eerste vrije training leek het die kant op te gaan, maar in de sprint kwalificatie was het een ander liedje. McLaren liet het afweten, en Verstappen trapte goed door.

Heel erg blij

Hij maakte geen fout, en reed een nette ronde. Hij was 0,018 seconden langzamer dan Lewis Hamilton, en dat betekent een tweede startplaats voor de sprintrace. Dat stemt Verstappen tevreden, zo liet hij weten aan Verstappen.com: "Ik ben heel erg blij. In de training zaten we er niet goed bij, dus ik ben natuurlijk blij dat ik nu op de eerste rij sta. Het is altijd heel moeilijk wanneer je van de medium band naar de zachte gaat om de perfectie ronde te doen zonder referentie. We hadden eigenlijk niet op de eerste rij moeten staan, dus ik ben heel erg blij met de tweede plek."

Motivatieboost

Verstappen stelt dat er tussen de eerste vrije training en de sprint kwalificatie weinig is aangepast aan zijn RB21. Hij opende de aanval, en moet het morgen alleen doen. Zijn teamgenoot Liam Lawson viel immers af in SQ1. Als Verstappen wordt gevraagd of er aanpassingen zijn doorgevoerd, is zijn antwoord nogal helder: "Nee, want ik denk niet dat de balans er heel erg naast zit. We zijn gewoon te langzaam. Maar dit is heel erg goed voor ons. Dit is een motivatieboost voor ons om alles te blijven maximaliseren. Hopelijk wordt het morgen leuk en kunnen we gaan racen."