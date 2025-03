Hamilton in shock na sprintpole: "Kan het haast niet geloven!"

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zorgde voor een daverende verrassing in de sprint kwalificatie in China. Hamilton reed een snelle tijd in SQ3, en dat leverde hem de sprintpole op. Hamilton was verbaasd en trots, de sprintpole voelde voor hem als een overwinning.

Vrijwel iedereen had verwacht dat McLaren zou gaan domineren in deze sprint kwalificatie. De Britse renstal was oppermachtig in Australië, en ook in de eerste vrije training in China zagen ze er goed uit. Maar in SQ3 gaven ze het weg, en was er iemand anders die vloog. Hamilton voelde zich één met zijn Ferrari, en boekte zijn eerste succesje in het scharlakenrood. Hij was enorm opgelucht, en hij glom van trots.

Trots

Lachend stapte hij uit zijn Ferrari, en nam hij de felicitaties van zijn vader Anthony in ontvangst. Daarna meldde hij zich bij interviewer van dienst Alex Brundle om zijn sprintpole te bespreken: "Ten eerste, ik wil graag het geweldige publiek hier bedanken! Ik had dit resultaat niet verwacht, ik ben zó blij en trots. De vorige race was een ramp voor ons, we wisten dat er meer performance in de auto zat, alleen dat kregen we er niet uit."

Dankbaarheid

Hamilton genoot tijdens de sprint kwalificatie. Hij maakte weinig foutjes, en dit resultaat kwam voor hem als geroepen. Hij was heel gelukkig, en dat mocht iedereen weten. Hij bedankte ook zijn nieuwe werkgever Ferrari: "Ik ben hier op een baan waar ik dol op ben, Shanghai is een geweldige plek, het weer was goed en de auto kwam direct in de eerste ronde tot leven. We hebben een aantal geweldige veranderingen doorgevoerd, het team heeft geweldig werk geleverd in de break om de auto ready te krijgen."

In shock

Hamilton had niet verwacht dat hij vandaag kon meestrijden om de hoogste posities. Daar doet hij dan ook niet geheimzinnig over. Zwaaiend naar de fans omschreef hij zijn gevoel: "Ik ben een beetje in shock! Ik kan haast niet geloven dat we de pole hebben voor de sprint! Het plaatst ons op een goede positie voor de race."