De sterke prestaties van McLaren in Australië hebben veel indruk gemaakt. Mercedes-coureur George Russell maakt zich veel zorgen, en hij denkt zelfs dat McLaren dit jaar alle races kan gaan winnen. Oscar Piastri moet lachen als hij de woorden van Russell hoort.

Russell maakt zich grote zorgen over de sterke performance van McLaren. In Melbourne was de Britse renstal oppermachtig, en daar was Russell niet heel blij mee. In China sloeg hij alarm en deed hij een aantal opvallende uitspraken over de performance van de McLarens. Hij stelde dat hun voorsprong groter is dan die van Red Bull in 2023, en hij denkt dat McLaren in staat is om dit jaar alle races te winnen.

Vergezochte beweringen

Russell had eerder ook al gezegd dat McLaren zich ook al op 2026 kan gaan focussen, omdat hun voorsprong zó groot is. McLaren-coureur Oscar Piastri moet lachen als hij in gesprek met de internationale media wordt geconfronteerd met de woorden van Russell: "Ik denk dat een van de beweringen nogal vergezocht is. Ik laat jullie bepalen welke dat is, maar onze auto was duidelijk heel sterk in Melbourne. Dat hoeven we niet te ontkennen. Ook de besturing was prima, al hebben we als coureurs nooit alles wat we willen. Het was echter duidelijk dat onze auto onder alle omstandigheden sterk was."

Lachen om Russell

De woorden van Russell zorgen bij Piastri vooral voor een grote lach: "George komt met een aantal grappige dingen in de afgelopen weken. We gaan het zien. Het was nog maar één race. Het is ook een circuit waarop we in de afgelopen jaren competitief zijn geweest. Ook toen onze auto nog niet zo dominant was als die van Red Bull. Als George zijn seizoen wil afschrijven na de eerste week, dan laat ik hem dat lekker doen. We zijn ons er echter van bewust dat Melbourne een uitzonderlijk weekend was, in plaats van dat we denken dat dat de norm is."