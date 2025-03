Lando Norris geldt dit weekend in China als de favoriet voor de zege. Met zijn team McLaren was hij oppermachtig in Australië, en veel mensen verwachten dat ze dit weekend weer gaan heersen. Norris is niet zeker van zijn zaak, en stelt dat hij zich nog niet op zijn gemak voelt in de auto.

Norris maakte zijn favorietenrol in Melbourne waar. Hij startte de race op de pole position, en hij wist de leiding te behouden bij de start. In de slotfase hield hij in de regen het hoofd koel, en wist hij een jagende Max Verstappen achter zich te houden. Het resulteerde in een machtige zege, en daar was hij heel tevreden mee. Hij leek een soort verrast te zijn, terwijl de rest van de wereld zeker wist dat McLaren dit kon doen.

Voorsprong

Norris was niet helemaal tevreden met zijn race, zo laat hij in China weten aan de internationale media: "Ik denk dat we een geweldige race hadden, hoor. We hadden halverwege een voorsprong van ongeveer vijftien seconden en het was te danken aan de Safety Cars dat de anderen terug in de wedstrijd kwamen. Maar ik hoop wel dat we het hier beter kunnen doen en dat we het iets makkelijker kunnen hebben."

Moeilijk te besturen

Norris ziet dan ook nog genoeg puntjes van kritiek. Hij wijst hierbij niet alleen naar zichzelf, maar ook naar zijn nieuwe auto: "Mijn start was goed, maar was die perfect? Nee. Ik liet duidelijk wat liggen bij het wegrijden. Maar ook de auto. De wagen presteert goed, maar hij is nog steeds extreem moeilijk om mee te rijden. Onder droge omstandigheden zijn we beter dan de concurrentie, maar in natte condities is Max even snel als wij."

Verbeterpunten

Norris weet dan ook wat McLaren moet gaan doen in de komende periode: "We moeten de auto nog iets voorspelbaarder en comfortabeler zien te maken. Maar over het algemeen mag ik niet klagen. De auto is op een goed niveau. Oscar en ik hadden allebei nog wel dingen op te merken, waarmee we de jongens en meiden in de fabriek een goed idee hebben gegeven van wat beter moet. Dus ja, de auto is geweldig. Maar als coureur wil je altijd meer."