George Russell maakt zich grote zorgen over de snelheid van McLaren. De Britse Mercedes-coureur zag in Australië hoe groot de voorsprong van McLaren was, en dat zorgt voor twijfel. Hij stelt dat McLaren alle races kan winnen, en dat hun voorsprong groter is dan die van Red Bull in 2023.

McLaren werd voorafgaand het seizoen door veel mensen gezien als de favoriet voor de wereldtitel. In Australië maakten ze die titelrol waar, door zeer snel voor de dag te komen. In de kwalificatie waren Lando Norris en Oscar Piastri een klasse apart, en Norris schreef de Grand Prix op zondag op zijn naam. Piastri viel ver terug na een spin in de regen, maar hij reed vrijwel de hele race vlak achter Norris.

Elke race winnen

George Russell kwam in Australië als derde over de streep. In China reageert de Britse Mercedes-coureur op de voorsprong van McLaren. Hij maakt zich zorgen, zo laat hij weten aan de internationale media: "Ik denk dat hun auto in staat is om elke race te winnen. Hun auto hoort elke race te winnen, maar ik denk eigenlijk niet dat ze elke race zullen gaan winnen. Laten we dat afwachten."

Red Bull

Russell probeert te omschrijven hoe groot de voorsprong is van McLaren. Hij maakt een vergelijking met de dominantie van Red Bull in de afgelopen jaren: "Het gat dat ze dit jaar hebben is groter dan Red Bull ooit heeft gehad. Maar toen Max in 2023 in die auto zat, was hij ongeveer elke ronde die hij reed heel betrouwbaar, dat was ook zo tijdens elke run in Q3 in de kwalificatie, dat was toen nooit echt een probleem."

Mercedes moet opletten

Russell wil zich nu vooral focussen op zichzelf. De Britse Mercedes-coureur wil goed opletten en toeslaan op de momenten dat het misgaat bij bijvoorbeeld McLaren. Hij wijst naar hun problemen in Melbourne: "Hopelijk kunnen we er staan om te reageren, zoals we deden in het weekend in Australië. Dat had namelijk een 1-2tje moeten zijn voor die jongens."