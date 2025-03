Lewis Hamilton kende een tegenvallend debuutweekend als Ferrari-coureur. In Australië verliep de communicatie met zijn nieuwe race-engineer allesbehalve vlekkeloos. Hamilton reageert gepikeerd op die kritiek, en wijst naar de manier waarop Max Verstappen altijd communiceert met zijn race-engineer Gianpiero Lambiase.

Hamilton werkte bij Mercedes jarenlang met Peter Bonnington. De twee waren twee handen op één buik, maar 'Bono' verhuisde niet met Hamilton mee naar Ferrari. Daar werkt hij nu samen met Riccardo Adami, en de communicatie tussen die twee kan nog beter. In de regen in Melbourne gaf Adami Hamilton aan de lopende band tips, maar de Brit zat daar helemaal niet op te wachten. Het radioverkeer was vervolgens dagenlang onderwerp van gesprek.

Overdreven reacties

Hamilton laat in China weten dat hij hier niet zo blij mee is. Hij vindt deze kritieken te ver gaan, zo laat hij weten aan de internationale media: "Ik bedoel, iedereen overdreef een beetje. Het ging gewoon heen en weer. Ik was heel beleefd op de manier hoe ik het voorstelde. Ik zei: 'Laat het aan mij over, alsjeblieft'. Ik gebruikte het F-woord niet, ik schold niet. Op dat moment worstelde ik gewoon met de auto, en had ik daar mijn focus voor nodig."

Band opbouwen

Hamilton is van mening dat hij gewoon een band moet opbouwen met zijn nieuwe race-engineer Adami. De zevenvoudig wereldkampioen heeft zeer veel vertrouwen in de diensten van Adami, en daar doet hij niet geheimzinnig over: "We beginnen elkaar beter te leren kennen. Hij heeft in het verleden twee of meer titels gewonnen, en er zijn tussen ons ook geen problemen."

Verstappen

Hamilton is van mening dat het te veel ging over zijn gesprekken met Adami. Hij wijst naar het radioverkeer van andere coureurs: "Ga eens luisteren naar de radiogesprekken van anderen met hun engineers, dat is veel erger. De gesprekken die Max over de jaren heeft gehad met zijn engineer, de beledigingen die die arme man heeft ondergaan. Jullie schrijven daar niet over, maar jullie schrijven wel over de kleinste discussies die ik heb."