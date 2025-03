Huilende Hadjar geeft Marko gelijk: "Vond het zelf ook gênant"

Isack Hadjar speelde een negatieve hoofdrol tijdens de seizoensopener in Australië. Hij crashte in de opwarmronde, waarna hij in tranen uitbarstte. Helmut Marko stelde dat dit gênant was, en daar reageerden veel mensen boos op. Hadjar geeft Marko echter volledig gelijk.

Hadjar maakte in Australië zijn debuut in de Formule 1. De Franse Racing Bulls-coureur had er veel zin in, maar hij verliet Melbourne zonder een raceronde te hebben gereden. In de regen parkeerde hij zijn wagen in de opwarmronde in de muur in de eerste bochtencombinatie. Huilend liep hij naar de paddock, waar hij een warme knuffel kreeg van de vader van Lewis Hamilton.

Gênant

Bij Red Bull was men iets minder blij met de tranen van Hadjar. Red Bull-adviseur Helmut Marko stelde namelijk dat het gênant was. In China geeft Hadjar hem in gesprek met de internationale media gelijk: "Ik vond het zelf ook gênant. Ik had Helmut op maandag aan de lijn en het was allemaal goed. Ik ken hem al een paar jaar, ik weet hoe hij werkt. Een een ander punt: hij zei het in het Duits en zijn woorden zijn daarna anders geïnterpreteerd. Ik weet niet hoe de lichaamstaal op dat moment was. Ik heb de beelden niet gezien dus ik kan er verder niets over zeggen."

Fans

Hadjar kreeg na de crash ook veel steun. De woorden van Marko deden hem dus weinig, en hij dankt de fans als hij verder gaat met zijn reactie op Marko: "Afgezien daarvan, ben ik erg verrast door alle liefde die ik van de fans heb mogen ontvangen. Daar had ik niet op gerekend nadat ik mijn auto in de muur had gezet. Dat was heel erg fijn!"

Vader Hamilton

Ook de troostende woorden van Anthony Hamilton vielen goed bij Hadjar. De Fransman onthult wat de vader van Lewis Hamilton tegen hem zei: "Hij zei dat het hem deed terugdenken aan toen Lewis zijn auto bij de pit entry parkeerde in Shanghai in 2007. Het was een fijn moment met Anthony. Hij is de vader van mijn idool, dus dat was heel erg speciaal. En Lewis stuurde me later die dag ook een berichtje. Dat vind ik van grote klasse."