Max Verstappen kende een goede seizoenstart in Australië. Hij kwam vlak achter racewinnaar Lando Norris als tweede over de streep, en hij kan aankomend weekend direct weer gaan scoren in China. Verstappen reist met een positief gevoel af naar Shanghai.

Verstappen begon met de nodige twijfel aan het nieuwe seizoen. Hij wist zeker dat zijn team Red Bull een flink achterstand had op McLaren, en in Melbourne kwam die voorspelling deels uit. De papajakleurige bolides waren sneller, maar het gat was iets minder groot dan men had verwacht. In de chaotische regenrace hield Verstappen het hoofd koel, en dat leverde hem de tweede plek op. In China kan hij flink gaan scoren, want er staat weer een sprintrace op het programma.

Lessen geleerd

Verstappen heeft veel geleerd van de Grand Prix in China. De viervoudig wereldkampioen legt het uit in zijn preview voor de Chinese Grand Prix: "Het is fijn dat het seizoen weer is begonnen en ik heb ervan genoten om weer te racen. Het team heeft veel geleerd, en uiteindelijk was ik blij met de tweede plek, maar er is nog veel dat we kunnen gaan verbeteren. Vooral de bandenslijtage had invloed op ons in Melbourne, maar we hebben veel geleerd en we zien manieren om ons te verbeteren."

Direct scoren

Verstappen weet dat het een zwaar weekend gaat worden. Hij wijst naar het sprintformat, en hij weet dat hij er direct moet staan: "Het is het eerste sprintweekend van het jaar, dus we moeten ervoor zorgen dat we de best mogelijke afstelling van de auto hebben en dat we zoveel mogelijk punten scoren. We hebben niet heel veel tijd om alles aan te passen, zeker niet met één vrije training, maar het team werkt hard aan verbeteringen."

Shanghai

Verstappen heeft verder simpelweg veel zin om te gaan racen in China. Het circuit van Shanghai kan hem wel bekoren en hij ziet ook kansen: "Ik heb altijd genoten van racen in Shanghai. Er zijn hier veel mogelijkheden om in te halen, en de baan heeft ook een unieke lay-out. We zullen dus wel gaan zien wat het weekend ons gaat brengen."