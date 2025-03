Het team van McLaren was afgelopen weekend oppermachtig in Australië. Ze wonnen met Lando Norris, en de andere topteams hadden een grote achterstand. Red Bull-teambaas Christian Horner merkte al iets vreemds op bij het bandenmanagement van McLaren. Red Bull verdenkt de Britse renstal dan ook van een snufje bij de banden.

De banden blijven een hoofdrol spelen in de Formule 1. Het is belangrijk om de rubbers van Pirelli goed onder controle te houden. Als een team dat voor elkaar krijgt, dan hebben ze direct een groot voordeel te pakken. In Australië deed McLaren het overduidelijk beter met de banden. Ze waren bijvoorbeeld beter dan Red Bull, waar ze uitgebreid toegaven dat de papajakleurige wagens beter met de banden konden omgaan.

Technische trucjes

Volgens het doorgaans goed ingevoerd AutoRacer kijkt Red Bull naar McLaren. Het Italiaanse medium schrijft dat Red Bull er van overtuigd is dat het papajakleurige team een aantal technische trucjes toepast op het gebied van bandenmanagement. Wat ze precies zouden doen, is onbekend. Het is ook niet duidelijk of het gaat om een trucje dat tegen de regels is of niet. Vorig jaar werd er gesproken over water dat in de banden werd gepompt, maar de FIA vond geen illegale acties.

Horner zag vreemd voordeel

Er wordt ook gekeken naar de rol van het nieuwe technische kopstuk Rob Marshall. Hij kwam enkele jaren geleden over van Red Bull Racing, en hij mocht in Australië ook mee naar het podium namens McLaren. Red Bull-teambaas Christian Horner hintte na afloop van de Grand Prix al op een mogelijke truc: "Het is voor iedereen anders toch? Het is heel vreemd dat ze de banden goed kunnen opwarmen en toch weinig last hebben van slijtage. Normaal gesproken gaat het ene ten koste van het andere. Het lijkt erop dat ze het op dit circuit fantastisch voor elkaar hebben gekregen."

Mini DRS

Het is niet de eerste keer dat McLaren flink onder de liep wordt genomen. Vorig jaar kwam al aan het licht dat het Britse team een doorbuigende achtervleugel had ontwikkeld. Hierdoor ontstond er op de rechte stukken een soort mini-DRS effect. Die FIA verklaarde in eerste instantie dat dit aan de regels voldeed, waarna ze toch besloten het onderdeel in de ban te doen. Tijdens de winter leek McLaren weer met dit onderdeel te rijden, al werden er door de FIA geen overtredingen gevonden in Australië.

Illegaal of niet?

Nu is de aandacht dus van de achtervleugel naar de banden verschoven. De bandenslijtage speelt nog altijd een grote rol in de Formule 1. Max Verstappen gaf al aan dat Red Bull meer problemen had met de banden dan McLaren. Wat Red Bull voor trucje heeft gezien bij McLaren, blijft onduidelijk. Daarnaast zijn er ook nog geen aanwijzingen over een mogelijk illegaal trucje.