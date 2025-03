Max Verstappen kwam afgelopen weekend in Australië dicht bij de zege. De Nederlander probeerde de McLaren van Lando Norris te verschalken, maar dat lukte niet. Red Bull-teambaas Christian Horner zag iets vreemds bij de overheersing van McLaren.

Het was voor iedereen duidelijk dat McLaren zou gaan heersen in Australië. In de regen wist Verstappen het McLaren-duo van Norris en Oscar Piastri aardig bij te houden. Hij pakte bij de start de tweede plaats, maar viel na een foutje ver terug naar P3. Door de regen, de Safety Cars en een spin van Piastri mocht Verstappen uiteindelijk het gevecht aangaan met Norris. De Brit bleek net te snel te zijn voor Verstappen.

Keuze voor de slicks

Verstappen had een kleine kans op de zege, omdat Red Bull hem langer wilde laten doorrijden op de slicks in de regen. Teambaas Christian Horner verklaart dat bij de internationale media: "Het was in eerste instantie alleen nat in de derde sector. De eerste twee sectoren waren snel en het loonde bijna om de regenperiode te overleven en de leiding te pakken. Uiteindelijk kon Max zich weer opwerken naar de tweede plaats, en toen ontstond er een soort shout-out van acht rondjes."

Kleine foutjes

Horner zag dat Verstappen bijna de zege wist te pakken: "Hij flikte het nog bijna, want het zag eruit alsof Lando ietsje meer op de limiet reed. Hij maakte een foutje in bocht zes, raakte half van de baan en dat gaf Max een beetje de kans om de achterstand te dichten op een baan waar je moeilijk kan inhalen. De volgende ronde ging Lando er weer vandoor. Een spannende race eindigde dus met een nipt verschil. Voor ons is het een goed begin van wat een marathon van een jaar gaat worden."

Vreemde situatie

Het team van McLaren profiteerde van hun goede bandenmanagement. Verstappen wees hier ook naar na afloop van de Grand Prix. Ook Horner vond dit zeer opvallend: "Het is voor iedereen anders toch? Het is heel vreemd dat ze de banden goed kunnen opwarmen en toch weinig last hebben van slijtage. Normaal gesproken gaat het ene ten koste van het andere. Het lijkt erop dat ze het op dit circuit fantastisch voor elkaar hebben gekregen."