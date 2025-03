Het team van McLaren was dominant tijdens de seizoensopener in Australië. De Britse renstal was heel snel, en ze worden gezien als de grote favoriet. Het team van Mercedes had een flinke achterstand, maar Toto Wolff denkt te weten hoe ze het gat kunnen dichten.

Mercedes kende een aardig weekend in Australië. Hun coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli hielden hun hoofd koel in de regen, en ze profiteerden van de Safety Cars en de spin van McLaren-coureur Oscar Piastri. Hierdoor kwamen ze op een knappe derde en vierde plaats over de streep. Russells derde plaats was een grote verrassing, en hij reed een onzichtbare race. De vierde plaats van rookie Antonelli leverde ook veel complimenten op.

Aan kop in het kampioenschap

De sterke prestaties van Russell en Antonelli zorgden er ook voor dat Mercedes er na één race al goed voor staat in het wereldkampioenschap. De Duitse renstal heeft tot nu toe 27 WK-punten verzameld, en daarmee staan ze op gelijke hoogte met McLaren. Wie enkel naar de WK-stand kijkt, zou denken dat Mercedes in staat is om McLaren bij te houden. In werkelijkheid is dat echter niet het geval. McLaren was het hele weekend een klasse apart, en ze kregen alleen concurrentie van Red Bull-coureur Max Verstappen.

Solide pace

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft echter wel een goed gevoel overgehouden aan de Australische Grand Prix. De Oostenrijker ziet kansen om McLaren aan te vallen. Hij klinkt strijdbaar als hij wordt geciteerd door The Independent: "De auto is nu beter in balans, dat hadden we bij de vorige wagen niet. Vanaf dit punt is het duidelijk wat we moeten doen om meer performance te vinden. Over één rondje zagen we er best solide uit, en ik denk dat het gat veel kleiner is geworden, en dat geldt ook voor ons longruns en de performance in de race. We moeten het goed gaan begrijpen."